Fiscal General de Nueva Jersey investiga a la policía de Paterson por presunta paliza a un joven de 19 años

NUEVA JERSEY - Los fiscales estatales y del condado dicen que están investigando una acusación de que agentes de l apolicía de Paterson agredieron a un joven de 19 años "sin provocación" en diciembre.

Los funcionarios dijeron el lunes que la oficina de integridad pública y responsabilidad de la oficina del fiscal general de Nueva Jersey estará investigando junto con los fiscales del condado de Passaic.

Las autoridades dijeron que el caso se refiere a acusaciones de agresión por parte de agentes de Paterson a un hombre de 19 años a principios del 14 de diciembre. Se pide a cualquier persona que tenga información que llame a los investigadores.

Osamah Alsaidi alegó el viernes en una publicación de Instagram que estaba caminando hacia su automóvil para ir al trabajo cuando los oficiales se acercaron y comenzaron a golpearlo "sin ningún motivo". Publicó un video de vigilancia que parece mostrar el momento en que dos oficiales se acercaron a él en un automóvil sin marcar antes de golpearlo repetidamente y arrestarlo por agresión agravada.

Uno de los agentes escribió en su informe policial que estaban investigando los informes de una persona sospechosa en la zona cuando el hombre se acercó “gritando blasfemias y actuando de forma beligerante provocando disturbios” y agredió a uno de ellos. Fue acusado de agresión agravada a un agente de policía, alteración del orden público y resistencia al arresto.

Alsaidi dice que eso no fue lo que sucedió, y aunque no está claro qué ocurrió antes del video que publicó, las imágenes no coinciden con lo que decía el informe policial.

"Completamente contradicho por lo que está en el video. Para colmo de males, lo acusaron de tres cargos", dijo el abogado Akram Alsaidi.

Alsaidi dice que su visión estaba borrosa por la conmoción cerebral que sufrió durante el arresto. También tenía dolor en la mandíbula y en zonas del cuerpo donde lo golpearon repetidamente.

En un comunicado, el director de policía de Paterson, Jerry Speziale, dijo que el departamento se enteró recientemente del video. Las autoridades dijeron que los agentes involucrados no llevaban cámaras corporales en el momento del violento arresto.

El alcalde Andre Sayegh dijo a NJ Advance Media que los agentes permanecen de servicio mientras los detectives de la ciudad y los fiscales del condado "investigan activamente" el incidente.