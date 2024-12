La FAA impone restricciones de vuelo en Nueva York en medio del caos por misteriosos drones

Lo que debes saber Tras semanas llenas de preocupación debido a los drones que sobrevuelan las comunidades del área triestatal, la Administración Federal de Aviación (FAA) ha intervenido para detener el vuelo de aviones no tripulados prohibiendo las máquinas voladoras sobre ciertos lugares de Nueva York.

NUEVA YORK -- Tras semanas llenas de preocupación debido a los drones que sobrevuelan las comunidades del área triestatal, la Administración Federal de Aviación (FAA) ha intervenido para detener el vuelo de aviones no tripulados prohibiendo las máquinas voladoras sobre ciertos lugares de Nueva York.

La FAA dijo que impuso restricciones temporales de vuelo en coordinación con socios de seguridad federales y a solicitud de la gobernadora Kathy Hochul.

Las ubicaciones afectadas superan las dos docenas e incluyen, entre otras (consulte la lista completa aquí):

New York, NY

New Hyde Park, NY

Glenwood Landing, NY

Garden City, NY

Commack, NY

Lynbrook, NY

Oceanside, NY

Roslyn Heights, NY

Staten Island, NY

Bronx, NY

New Castle, NY

Holbrook, NY

Holtsville, NY

Queens, NY

Shoreham, NY

Hicksville, NY

Yonkers, NY

Setaiket, NY

Melville, NY

Northport, NY

Calverton, NY

Far Rockaway, NY

Brooklyn, NY

Ridge, NY

Los restricciones temporales de vuelo (o TFR por sus siglas en inglés) están dirigidos a radios de 1 milla náutica y alturas de 400 pies sobre ciertos sitios. Por ejemplo, el TFR de Manhattan cubre "desde la superficie hasta 400 pies AGL inclusive" durante 1 milla náutica y "en el radial LA GUARDIA VOR/DME (LGA) de 247 grados a 5.9 millas náuticas. (Latitud: 40º43'38" N, Longitud: 73º58'30"W),", según la FAA.

La gobernadora Kathy Hochul abordó las restricciones de vuelo en un comunicado antes de que entraran en vigor.

"Esta acción es puramente preventiva; no hay ninguna amenaza para estos sitios. Esto se suma al sistema de detección de drones de última generación que nos entregó la Administración Biden-Harris a principios de esta semana", dijo Hochul el jueves por la noche. "Si bien no hemos detectado ninguna amenaza a la seguridad pública o nacional, continuaremos monitoreando agresivamente la situación mientras pedimos al Congreso que apruebe legislación para otorgar a las autoridades estatales y locales la autoridad y los recursos que necesitan para gestionar esta tecnología en evolución. Seguridad pública es mi principal prioridad y no me detendré ante nada para mantener seguros a mis electores".

La medida se produce dos días después de que la FAA emitiera restricciones temporales de vuelo para 22 comunidades en Nueva Jersey. Algunos de ellos se encuentran entre muchos donde se han visto drones.

La Administración Federal de Aviación (FAA) explica cómo distinguir drones durante la noche.

¿Qué es una restricción temporal de vuelo?

En su sitio web, la FAA define lo que significa TFR.

Las Restricciones Temporales de Vuelo (TFR) son áreas definidas del espacio aéreo donde la FAA limita las operaciones de aeronaves debido a:

Condiciones peligrosas temporales, como un incendio forestal, un huracán o un derrame químico.

Un evento relacionado con la seguridad, como la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Otras situaciones especiales, como movimiento VIP.

El texto del TFR actual contiene detalles sobre la restricción, incluido el tamaño, la altitud y el período de tiempo del TFR, y qué tipos de operaciones están restringidas y permitidas.

Las TFR son para "restricciones temporales de vuelo por razones especiales de seguridad", según la FAA. Se debe otorgar un permiso o propósito especial para volar un sistema de aeronave no tripulada (UAS) durante la TFR.

El Departamento de Seguridad Nacional enfatizó que las restricciones de prohibición de vuelos son solo para drones y que la aviación tripulada, incluidos aviones y helicópteros, no está incluida.

¿Qué pasa si un operador de drones traspasa la zona de exclusión aérea? "La FAA investiga todas las violaciones de restricciones temporales de vuelo", dijo la agencia a nuestra cadena hermana NBC10. "Los pilotos que violen las TFR pueden enfrentar sanciones que van desde advertencias o multas hasta suspensiones o revocaciones de certificados. La sanción depende de las circunstancias de la violación".

¿Qué se ha visto en Nueva Jersey y Nueva York?

Se ha informado de una gran cantidad de misteriosos drones volando sobre Nueva Jersey y el este de Estados Unidos, lo que generó especulaciones y preocupación sobre de dónde vinieron y por qué.

El FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y agencias estatales han estado investigando, pero los funcionarios dicen que hasta ahora no ha habido nada que sugiera que algún drone haya representado una amenaza a la seguridad nacional o pública. De hecho, dicen las autoridades, muchos de los avistamientos de drones han sido en realidad drones legales, aviones tripulados, helicópteros e incluso estrellas.

El presidente Joe Biden dijo el martes por la noche que no parece haber nada nefasto en los objetos voladores.

“Hay muchos drones autorizados. Estamos siguiendo esto de cerca. Hasta ahora no hay sensación de peligro”, dijo el demócrata al salir de la Casa Blanca para viajar a Delaware.

A pesar de los comentarios de los funcionarios federales, muchos legisladores estatales y municipales han pedido reglas más estrictas sobre quién puede volar aviones no tripulados y autoridad para dispararles desde el cielo. Eso es algo que el FBI dice que no se debe hacer.

"Poner en peligro la vida de otra persona no es la respuesta", dijo Nelson Delgado, de la oficina del FBI en Newark.

La advertencia urgente del FBI y la Policía Estatal de Nueva Jersey se produce tras un número alarmante de casos en los que personas apuntaban con láser a los ojos de aviones tripulados confundidos con drones. Las potentes luces de las personas en el suelo pueden resultar peligrosamente cegadoras.

Docenas de testigos han informado haber visto drones en todo el estado desde mediados de noviembre, incluso cerca del Picatinny Arsenal, una instalación de investigación y fabricación militar, y sobre el campo de golf del presidente electo Donald Trump en Bedminster.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, un demócrata, dijo el lunes que el equipo de detección de drones proporcionado por el gobierno federal ha aportado poca información nueva. Se negó a describir el equipo, excepto para decir que era poderoso y que incluso podía desactivar los drones, aunque dijo que eso no es legal en suelo estadounidense.

Murphy instó al Congreso a otorgar a los estados más autoridad para lidiar con los drones.

Mientras tanto, el FBI y la policía estatal de Nueva Jersey advirtieron contra apuntar con láser a drones sospechosos, porque los pilotos de aviones reciben impactos en los ojos con mayor frecuencia. Las autoridades también dijeron que les preocupa que las personas puedan disparar armas contra aviones tripulados que han confundido con drones.

"Continuamos evaluando que no existe ninguna amenaza a la seguridad pública relacionada con los avistamientos de drones reportados", dijo el jueves la subsecretaria de prensa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Dana Gallagher. "En coordinación con la FAA y nuestros socios de infraestructura crítica que solicitaron restricciones de vuelo temporales sobre sus instalaciones, por precaución, la FAA ha emitido restricciones de vuelo temporales sobre algunas instalaciones de infraestructura crítica en Nueva Jersey".