“Entrégate”, claman padres al sujeto que disparó e hirió a su bebé en el rostro

Catherine, una pequeña de apenas 11 meses, se convirtió en blanco de la violencia con armas de fuego en una calle del Bronx el pasado 19 de enero. Una bala perdida le hirió en el rostro cuando se encontraba con su madre dentro de un vehículo.

"Ella es realmente fuerte, resistente y está teniendo un progreso increíble. Puedo decirles que está teniendo un progreso increíble", dijo su madre Miraida Gómez. "Responde, abre los ojos y sigue a sus padres. Está más tranquila cuando estoy presente, así que mi dedo siempre está a su disposición para que lo apriete. Lo está haciendo muy bien, lo mejor que puede".

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Gomez estaba con su pequeña hija en el asiento trasero cuando el padre Gregory Arias, salió del vehículo para dirigirse a una farmacia local en East 198th Street y Valentine Avenue.

"Le di de comer. Estaba tranquila. Y me acurruqué en un rincón cuando escuché los disparos", dijo Gómez.

La policía dijo que un hombre armado corría tras otro sujeto y disparó múltiples veces. Una bala perdida atravesó la ventanilla del coche, le dio a Catherine en la mejilla y le salió del cerebro.

Gómez dijo que se escucha "como una piedra golpeando un parabrisas", por lo que no le dio mucha importancia. Pero el daño fue evidente poco después.

“Cuando saqué a la bebé del asiento del automóvil para tratar de esconderme detrás del asiento del conductor, fue cuando me di cuenta de que estaba sangrando”, dijo la madre. "Hubo algunas personas que salieron. Me dieron una toalla y me dijeron que aplicara presión en donde estaba la herida. No sabía dónde estaba porque había mucha sangre. Y luego me di cuenta de que estaba a un lado de su carita. Estaba aplicando presión, pero luego vi a mi bebé semiinconsciente. Estaba perdiendo sangre, estaba perdiendo oxígeno, así que seguí realizándole RCP".

"Traigan a alguien aquí. Le dispararon a mi hija. ¡Solo tiene 11 meses!", gritó Arias al llamar al 911, recordó.

Ya en el hospital, cuando los médicos se llevaron a Catherine para realizarle una cirugía cerebral, Gómez dijo que ese fue "el momento más difícil".

"Simplemente me la quitaron. Ese momento, donde no estaba en mis brazos, fue el momento más difícil porque realmente no sabíamos qué estaba pasando", dijo. "Cerraron las cortinas y todo en lo que podía pensar era en mantener la calma y permanecer firme en la oración para que ella estuviera bien".

Mientras los médicos hacían todo lo posible por salvar a Catherine, la familia recibió una visita inesperada: el alcalde Eric Adams.

"Tomé su mano y le pedí que oraramos por mi bebé”, dijo Gómez.

Los detectives continúan trabajando en el caso, pero hasta ahora no hay arrestos y solo un puñado de pistas.

Los padres de la pequeña tienen un mensaje contundente para el tirador: Piden que haga lo correcto y se entregue a la policía.

“Esta persona perpetró un crimen con temeridad hacia cualquiera. ¡Podría haber sido cualquiera! Incluso si no fuéramos nosotros, todavía estaríamos esperando y rezando para que encontraran a esta persona", dijo Arias.

"Entrégate. Ayuda a todos. Tu conciencia te va a matar al final del día. Haz lo correcto. Tu intención no era lastimar a mi hija, una niña de 11 meses, ahora de 1 año, tiene que vivir con esto por el resto de su vida. Y no es justo para nosotros que puedas simplemente caminar libremente", agregó el padre.

Mientras Catherine comienza a sanar, mamá y papá rezan para que ella también ayude a sanar la ciudad y hacer que los vecindarios sean más seguros.

"No debería haber tal cosa como estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Desafortunadamente, es la realidad de las cosas en este momento. Pero creemos que lo encontrarán. Tenemos un gran equipo. La aplicación de la ley ha sido increíble", dijo Gómez.

El NYPD ahora ofrece una recompensa por información de $10,000.

"Ella es un milagro. Estamos verdaderamente agradecidos por todas las oraciones y la gran cantidad de apoyo", dijo Gómez.

"Ella es la bebé de la ciudad", añadió Arias.