Encuesta: Casi un 23% de policías del NYPD busca dejar el departamento

Una encuesta realizada por el sistema educativo CUNY reveló que casi una cuarta parte de los agentes del NYPD señalaron que estaban buscando dejar el departamento. El equilibrio entre el trabajo y la vida personal era el más preocupante de todos los factores enumerados, dado que cada vez se les pide más a los oficiales que trabajen horas extras, según la encuesta.

Entre otras posibles razones se encontraban la remuneración, la limpieza del entorno de trabajo y el estado del equipo, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, la satisfacción laboral, el trato de los supervisores y el riesgo de medirse en problemas tras interactuar con el publico.

Durante el verano de 2023, los investigadores enviaron más de 25,000 correos electrónicos y recibieron 1,823 respuestas completas, todas anónimas. Casi el 23% de los encuestados indicó que tenía intención de dejar el Departamento de Policía de Nueva York o la profesión a corto plazo.

La encuesta fue parte de un estudio publicado por el John Jay College of Criminal Justice de CUNY y pidió a los agentes de base que evaluaran su compromiso con el departamento. Incluyó siete declaraciones que iban desde "Estoy buscando activamente cambiar de carrera (dejar la policía) y dejaré el Departamento de Policía de Nueva York tan pronto como surja una oportunidad factible" hasta "No estoy seguro de cómo me siento con respecto al Departamento de Policía de Nueva York/neutral".

Según una encuesta nacional realizada por el Police Executive Research Forum (PERF, 2023), una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación y la elaboración de políticas policiales, si bien las renuncias entre los agentes juramentados se mantuvieron constantes entre 2019 y 2020, aumentaron más del 35 % en 2021; hubo un 47% más de renuncias en 2022 que en 2019.

“Este estudio confirma una vez más que la crisis de personal del Departamento de Policía de Nueva York se ha convertido en un círculo vicioso”, dijo el presidente de la PBA, Patrick Hendry, en un comunicado a la publicación Gothamist . “Los policías están frustrados, agotados y se van en masa, lo que solo hace que la carga de trabajo sea más insostenible para los policías que permanecen”.

Po su parte, el Departamento de Policía de Nueva York dijo en un comunicado a Gothamist que "monitorea regularmente la deserción y planifica en consecuencia para abordar la pérdida de oficiales que se jubilan o abandonan el departamento por una variedad de razones".

Según los datos más recientes en el momento hay 33,475 miembros en el NYPD.

Para ver el estudio completo ir aquí.