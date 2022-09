Empleado de supermercado en NYC que le dio ‘manotazo’ a Giuliani saldrá impune: abogados

What to Know El empleado de ShopRite acusado de dar una manotazo en la espalda a Rudy Giuliani en un supermercado de Staten Island este verano, una palmada que el exalcalde republicano de la ciudad de Nueva York dijo que lo derribó "como si una roca me golpeara", parece probable que salga impune, indicaron sus abogados el jueves.

NUEVA YORK -- El empleado de ShopRite acusado de dar una manotazo en la espalda a Rudy Giuliani en un supermercado de Staten Island este verano, una palmada que el exalcalde republicano de la ciudad de Nueva York dijo que lo derribó "como si una roca me golpeara", parece probable que salga impune, indicaron sus abogados el jueves.

Los abogados de Legal Aid que representan a Daniel Gill, de 39 años, dijeron que habían obtenido un aplazamiento en la contemplación de la desestimación de la controvertida "palmadita" o "bofetada", según a quién se le pregunte, que sucedió en el supermercado ubicado en el Veterans Road en Charleston a fines de junio cuando Giuliani se detuvo allí mientras hacía campaña por su hijo en el distrito.

El grupo espera que el caso finalmente sea desestimado. Giuliani había dicho poco después de la bofetada que si Gill no terminaba en la cárcel, Nueva York se habría convertido oficialmente en "el Salvaje Oeste".

Los abogados de Gill dicen que no tuvo contacto previo con el sistema legal y que no cometió ningún acto criminal.

"Este resultado, que en última instancia resultará en la desestimación del caso en su totalidad, refleja esa realidad", dijo en un comunicado Susan Platis, abogada de la oficina de juicios de Staten Island de The Legal Aid Society. "El Sr. Gill espera dejar atrás este incidente, que cambió completamente su vida".

No estaba claro de inmediato cuándo podría llegar ese desestimación, ni cómo reaccionaría Giuliani.

El asesor republicano de 78 años del expresidente Donald Trump dijo que recibió un "golpe muy, muy fuerte" de Gill en el ShopRite esa tarde de junio.

"Fue doloroso toda la noche. Fue difícil dormir", dijo Giuliani a los periodistas después del incidente cuando dijo que se estaba recuperando de una lesión en el hombro. "Estoy en bastante buena forma para tener 78 años. No todas las personas de 78 años están en buena forma".

"Me podría haber golpeado fácilmente… tirarme al suelo y matarme", agregó Giuliani, insistiendo en que se trataba de un desacuerdo político. "Me golpeó para derribarme. Si eso no te lleva a la cárcel en Nueva York, aquí tenemos el Salvaje Oeste. Empezó a decirme que estoy matando mujeres, por el aborto. No, no, estoy salvando bebés".

Gill ha presentado un aviso de demanda contra la ciudad de Nueva York, alegando arresto y encarcelamiento falsos, imprudencia y otras inflicciones de angustia emocional por el incidente. Él está buscando $ 2 millones.