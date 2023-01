El tan esperado acceso al LIRR desde Grand Central Madison finalmente comienza hoy

What to Know Los viajeros de la ciudad ya no tendrán que caminar hasta Penn Station para acceder a Long Island Rail Road desde Manhattan.

NUEVA YORK -- Los viajeros de la ciudad ya no tendrán que caminar hasta Penn Station para acceder a Long Island Rail Road desde Manhattan.

La Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) anunció el lunes que el servicio de Long Island Rail Road a Grand Central Madison comenzará el miércoles.

El primer tren está programado para salir de Jamaica, Queens a las 10:45 a.m. y correr express hasta Grand Central Madison, donde está programado que llegue a las 11:07 a.m.

Durante al menos tres semanas, LIRR operará un servicio de transporte limitado entre Jamaica y Grand Central Madison para que los clientes puedan familiarizarse con la nueva terminal a medida que continúan los horarios existentes.

A continuación, LIRR iniciará el servicio completo desde Long Island hasta Grand Central, según los horarios que se publicarán aquí y en la aplicación TrainTime.

El tren Grand Central Direct, el primero en programarse regularmente, circulará entre Jamaica y Grand Central Madison. Los viajeros pueden tomar el tren entre las 6:15 a.m. y las 8:00 p.m. los días laborables y de 7:00 a 11:00 p.m. en los fines de semana.

No obstante, a medida que comienza este servicio de LIRR el miércoles, existe la extraña realidad de que hay menos trenes en general durante las horas pico. Eso es porque todavía están resolviendo el tráfico adicional a la estación Penn Station. Por ejemplo, de Jamaica a Grand Central Madison, los trenes salen a las 10:45 a.m., 11:15 a.m., 11:45 a.m., etc. Pero, una vez que comience la hora pico, será cada hora en la otra dirección: de Grand Central Madison a Jamaica a las 5:19 p.m., 6:20 p.m., 7:17 p.m., etc.

Durante este período de implementación, el LIRR tendrá ayudantes para los clientes en el vestíbulo de Grand Central Madison para brindarles información.

Los clientes de LIRR que deseen viajar a Grand Central Madison pueden usar boletos de Penn Station, ya que Penn Station y Grand Central Madison se encuentran en la misma zona tarifaria.

Este servicio especial de Grand Central Direct concluirá con el inicio del servicio completo de trenes que refleja lo que se anticipó en los horarios preliminares publicados en junio pasado.

Para permitir la planificación de viajes, la MTA proporcionará un aviso adicional cuando los horarios completos, que aumentará el servicio LIRR general en un 41%, estén programados para entrar en vigencia.