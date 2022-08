El rapero Fetty Wap se declara culpable de un cargo federal de narcotráfico

What to Know El rapero Fetty Wap se declaró culpable el lunes de un cargo federal de conspiración de poseer y distribuir sustancias controladas.

Un cargo que conlleva un mínimo obligatorio de cinco años de prisión, anunciaron funcionarios federales.

Los fiscales dijeron que era un "redistribuidor de kilogramas" para una red de narcotraficantes que movía más de 100 kilos de cocaína, heroína, fentanilo y crack.

NUEVA YORK -- El rapero Fetty Wap se declaró culpable el lunes de un cargo federal de conspiración de poseer y distribuir sustancias controladas, un cargo que conlleva un mínimo obligatorio de cinco años de prisión, anunciaron funcionarios federales.

El rapero, cuyo verdadero nombre es William Junior Maxwell II, había sido arrestado en Citi Field el 28 de octubre después de una acusación que alegaba que el artista nacido en Nueva Jersey era parte de una red nacional de tráfico de drogas. Los fiscales dijeron que era un "redistribuidor de kilogramas" para una red de narcotraficantes que movía más de 100 kilos de cocaína, heroína, fentanilo y crack.

Un total de seis personas fueron acusadas a fines del año pasado, incluido un oficial penitenciario de Nueva Jersey. Los otros cinco fueron arrestados por separado y se ordenó su detención en espera de juicio. Los seis enfrentan un cargo de conspiración de poseer y distribuir sustancias controladas, y todos los acusados, excepto Maxwell, también enfrentan cargos por armas de fuego.

"Como se alega, los acusados ​​transportaron, distribuyeron y vendieron más de 100 kilogramos de drogas mortales y adictivas, incluyendo heroína y fentanilo, en Long Island, contribuyendo deliberadamente a la epidemia de opiáceos que ha devastado nuestras comunidades y se ha cobrado demasiadas vidas", dijo el fiscal de EE.UU en Brookyn, Breon Peace, en un comunicado.

Maxwell permanece bajo custodia federal, dijo un portavoz de los fiscales federales, luego de no presentar una solicitud para ser puesto en libertad bajo fianza. La fecha de su sentencia aún no se ha programado, pero las pautas de sentencia del rapero van de 7 a 9 años.

Según un reportero del New York Post, el abogado de Maxwell dijo fuera de la corte: “Él no está cooperando [con las autoridades federales]. Quiero que quede muy, muy claro. Esta es una declaración estándar”.

El rapero fue arrestado nuevamente hace dos semanas por presuntamente violar las condiciones de su liberación previa al juicio, dijeron los fiscales, al amenazar con matar a alguien mientras agitaba un arma. En una audiencia en la corte federal el 8 de agosto en Long Island, un juez revocó la fianza de $500,000 de Maxwell a pedido de los fiscales.

Los investigadores revisaron una grabación de video de la llamada de FaceTime, donde se acusa a Maxwell de amenazar con matar a la víctima en una llamada realizada el 11 de diciembre de 2021. Poseer un arma de fuego y violar cualquier ley es una violación directa de su liberación previa al juicio. .

El nativo de Paterson, de 30 años, que perdió un ojo por glaucoma cuando era niño, ha tenido una vida problemática. Su hermano fue asesinado en su ciudad natal hace un año y su hija de 4 años murió a principios de este verano.

Maxwell fue arrestado previamente por cargos de agresión en Las Vegas en 2019 y cargos por manejar ebrio en Nueva York en 2017.

Mejor conocido por sencillos como "Trap Queen" y "My Way", el dos veces nominado al Grammy lanzó su nuevo proyecto, "The Butterfly Effect", la semana pasada.