El condado de Orange establece una orden de restricción temporal para evitar solicitantes de asilo de NYC

NUEVA YORK -- El martes, la jueza de la Corte Suprema del Estado, Sandra B. Sciortino, otorgó al Condado de Orange una Orden de Restricción Temporal (TRO en inglés), que impide que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, pueda enviar a los solicitantes de asilo de la ciudad.

“La Ciudad de Nueva York no debería establecer un refugio para personas sin hogar fuera de sus fronteras en el Condado de Orange”, dijo el Ejecutivo del Condado de Orange, Steven M. Neuhaus. “La ciudad [de Nueva York] es una ciudad santuario autoproclamada; El Condado de Orange no lo es. No deberíamos tener que soportar la carga de la crisis de inmigración que crearon el gobierno federal y el alcalde Adams, y seguiré luchando por los residentes del Condado de Orange de esta manera importante”.

Tal como lo modificó el tribunal, la TRO permite que los 186 solicitantes de asilo en Crossroads Hotel y Ramada by Wyndham en la ciudad de Newburgh permanezcan en el condado de Orange.

Sin embargo, prohíbe a la Ciudad de Nueva York enviar a más solicitantes de asilo al Condado de Orange, a la espera de más presentaciones de las partes y futuras determinaciones del tribunal.

Después de la audiencia en la corte, el condado se enteró de que la Ciudad de Nueva York anticipaba el envío de siete autobuses llenos de nuevos inmigrantes/solicitantes de asilo al condado de Orange el martes. Debido a la orden judicial, eso no sucederá. Las partes volverán a comparecer ante la Corte el 21 de junio.

Según el fiscal del condado de Orange, Richard Golden, si alguno de los 186 solicitantes de asilo abandona los dos hoteles en la ciudad de Newburgh, la ciudad de Nueva York no puede enviar personas para reemplazarlos.

Neuhaus presentó dos demandas en nombre del condado el viernes pasado para evitar que la Ciudad de Nueva York envíe ilegalmente a sus inmigrantes sin hogar y/o solicitantes de asilo al condado.

La primera demanda es contra el Crossroads Hotel y Ramada by Wyndham, ambos ubicados en la ciudad de Newburgh. Esta demanda es para evitar que estos hoteles acepten inmigrantes sin hogar y/o solicitantes de asilo de la Ciudad de Nueva York en violación de la Orden y Declaración de Emergencia anteriores emitidas por Neuhaus.

La segunda demanda contra la Ciudad de Nueva York y el alcalde Adams es para evitar que la ciudad establezca refugios para personas sin hogar sin licencia ni regulación en el condado de Orange para estos inmigrantes y/o solicitantes de asilo. Según la ley estatal, la ciudad tiene prohibido establecer refugios para personas sin hogar fuera de los cinco condados de la manera en que lo hizo la semana pasada.