Edwin Díaz compara su entrada de trompeta con ‘Enter Sandman’ de Mariano Rivera

NUEVA YORK -- Poco después de que sonaran las trompetas el domingo, el cerrador puertorriqueño de los Mets de Nueva York, Edwin Díaz, abrió YouTube en su teléfono.

Un tuit que mostraba su entrada hasta el montículo mientras la línea de trompeta de la canción "Narco" resonaba en los parlantes del Citi Field acababa de volverse viral, generando comparaciones con la icónica entrada de Mariano Rivera a "Enter Sandman" de Metallica.

Después de ver el debate en las redes sociales, Díaz dijo que abrió YouTube y escribió "Mariano Rivera's walk-up" en el campo de búsqueda para volver a ver una entrada que había visto muchas veces antes.

¿Y qué entrada es mejor, Edwin?

“Sé que mi canción de presentación es realmente buena, pero él y ‘Sandman’ fueron realmente especiales”, dijo Díaz a NBC antes del partido del martes entre los Mets y los Reds. “Tuvo como 650 salvamentos con esa canción”.

El abridor de los Mets, Max Scherzer, ha estado en el edificio para la entrada de Díaz y la entrada de Rivera. ¿Quizás pueda elegir un favorito?

“Cada uno es genial”, dijo Scherzer. “Espero que [Diaz] pueda mantener esta canción por el resto de su carrera y que a todos les encante. Porque cuando escuchas 'Enter Sandman', incluso hoy, piensas en Mariano Rivera. Cuando escuchas Hells Bells, piensas en Trevor Hoffman. Entonces, espero que siga así, y cuando escuches la trompeta, pienses en Edwin Díaz”.

Eso ciertamente es el caso últimamente. La entrada ganó más atención el domingo después de que SNY filmara y tuiteara una versión teatral de la caminata, siguiendo a Díaz hasta el montículo mientras la multitud tocaban las trompetas.

El instrumental de alta energía de Blasterjaxx y Timmy Trumpet se ha convertido en el mayor éxito de la banda sonora de Citi Field, electrificando a las multitudes como la canción de cierre de un concierto.

“Es muy popular en este momento”, dijo Díaz. “A todo el mundo le gusta aquí en Nueva York, especialmente. Por todas partes vi en las redes sociales los últimos días, todo el mundo está hablando de la canción de walk-up. Entonces, eso es bueno”.

Para los Mets y sus fanáticos, con Díaz estableciéndose como el cerrador más confiable de la liga esta temporada con 26 salvamentos y efectividad de 1.39, se ha convertido en el himno de una victoria casi segura.

Esa sensación inminente de fatalidad para la oposición generada por el sonido de algunas cuerdas musicales llevó a las comparaciones con la entrada de "Enter Sandman" de Rivera, que ha estado durante mucho tiempo en la cima de las listas de canciones de béisbol dada la carrera de Rivera en el Salón de la Fama. Ninguna canción ha sido nunca más sinónimo de un atleta, aunque Rivera no fue quien eligió "Enter Sandman".

Díaz eligió su canción de presentación mientras estaba con los Marineros de Seattle y dijo que la seleccionó de algunas canciones sugeridas por el equipo.

“Dijeron: ‘¿Te gusta esta canción? ¿Esta canción?’ Escogí esa, las trompetas”, dijo Díaz. “Es único, algo diferente a todos”.

Díaz se convirtió en un All-Star en 2018 mientras registraba 57 salvamentos, el mejor de la liga. Fue cambiado a los Mets después de la temporada y cambió su canción de entrada a "No Hay Limite" del rapero puertorriqueño Miky Woodz. Díaz pasó a tener la peor temporada de su carrera, registrando una efectividad de 5.59 y siete salvamentos desperdiciados.

Luego siguió el consejo de su esposa y volvió a las trompetas.

“Hice un cambio porque mi esposa me dijo: ‘Deberías usar la trompeta otra vez. Lanzaste muy bien con ellos. Creo que puedes volver a hacerlo mejor en Nueva York con la trompeta’”, dijo Díaz. “El año de la pandemia lo volví a poner antes de que empezara la temporada. Llegó la pandemia y aquí jugamos sin aficionados, pero lo seguí usando. El año pasado lo usé y este año a todos les encanta”.

Eso incluye al Sr. y la Sra. Met, quienes tocan sus propias trompetas cuando entra Díaz.

Los bateadores generalmente tienen la opción de seleccionar una lista de reproducción de canciones para su música antes de sus turnos al bate, acercando el plato a cuatro o cinco canciones diferentes durante un juego en casa, aunque la mayoría de los Mets usan solo una canción. Esa canción aleatoria, junto con el hecho de que la música de un bateador se reproduce en medio del juego durante una caminata mucho más corta desde el círculo de espera hasta el plato, no crea la misma familiaridad o teatralidad.

Cuando se abre la puerta del bullpen de Citi Field y suena la primera nota de la música de Díaz, los fanáticos se ponen de pie como si estuvieran en WrestleMania y el sonido de los cristales rotos significaba que Stone Cold Steve Austin estaba a punto de llegar al ring.

O como Rivera saliendo por la puerta del Yankee Stadium.

Díaz entra con un pavoneo igualmente confiado mientras suenan las trompetas. Ha mostrado un dominio similar en lo que va de la temporada y ahora posee la canción de entrada más eléctrica de la liga. Pero incluso con la popularidad de las trompetas, Díaz se niega a tocar su propia bocina cuando se le compara con Mariano Rivera.

“Es el mejor relevista de todos los tiempos”, dijo Díaz. “Tal vez la canción, la gente dirá que tal vez mi canción es mejor que la suya. Otras personas dirán que su canción es mejor que la mía. No puedo compararme con él”.

¿Cuándo comenzaron los lanzadores a usar música de entrada?

Si bien Mariano Rivera podría tener la música de entrada más icónica del béisbol, la tendencia comenzó con otro relevista de los Yankees.

¿El Yankee Stadium necesita una chispa?

Ese era el pensamiento cuando Lyle, quien lanzó para los Yankees de 1972 a 1978, se convirtió en el primer lanzador de la MLB en usar música de entrada personalizada. Eso fue en 1972 cuando se usaba un coche bullpen para llevar a los lanzadores de relevo al montículo, y la única música que sonaba a todo volumen desde los altavoces del estadio era cortesía del organista interno. Luego, el empleado de los Yankees, Marty Appel, quien se convirtió en el director de relaciones públicas del equipo, pensó que las entradas de Lyle eran “teatrales” y deberían estar acompañadas por una canción.

"La confianza, el lenguaje corporal, todo tenía un poco de drama", dijo Appel.

Appel no creía que la organización de los Yankees estuviera lista para la música rock. Entonces, pidió el consejo de un músico, quien le recomendó “Pomp and Circumstance”. La marcha de graduación se convirtió en la música de entrada de Lyle.

Cada vez que Lyle estaba listo para ingresar al juego, Appel llamaba al organista del Yankee Stadium, Toby Wright, quien tocaba su interpretación de la canción.

"Tan pronto como el automóvil atravesó la puerta, el lugar comenzó a recibirlo", dijo Appel. "Funcionó casi desde el primer día".

Para todos menos para Lyle, que no pidió música de entrada y después de la temporada de 1973 pidió que ya no se reprodujera porque se sentía incómodo con la presión que añadía.

"¿Qué pasa si la gente viene a su primer juego de béisbol y hay toda esta fanfarria para mí?" Lyle le dijo a Deadspin en 2012 (el enlace incluye lenguaje NSFW). “¿Qué pasa si me patean el trasero? ¿Qué van a pensar?

¿Qué lanzadores tienen la mejor música de entrada?

Los temas de entrada no se volvieron omnipresentes en el béisbol hasta la década de 1990, cuando los lanzadores comenzaron a seleccionar su propia música.

Aunque, Rivera no seleccionó "Enter Sandman" y dijo después de que terminó su carrera que no escucha el género musical de Metallica. Rivera le dijo a "The Dan Patrick Show" en 2019 que si hubiera elegido su propia canción, habría sido "Patria" del artista panameño Rubén Blades.

“Enter Sandman” fue seleccionado para Rivera después de que los Yankees jugaron contra San Diego en la Serie Mundial de 1998 y se enamoraron de la entrada del taponero de los Padres, Trevor Hoffman, a “Hell’s Bells” de ACDC.

El equipo estuvo a punto de decidirse por "Paradise City" de Guns N' Roses para Rivera antes de que el técnico del estadio Michael Luzzi hojeara la caja de su CD, vio un álbum de Metallica y ofreció otra sugerencia.

“Era la vieja caja de CD donde todo estaba en fundas”, dijo Luzzi a Newsday en 2014. “Estaba hojeando las páginas y dije, ‘Oh, prueba esto'”.

En 2013, después de que Rivera anunciara que pronto se retiraría, MLB.com clasificó las 10 mejores canciones de entrada de taponeros de todos los tiempos. “Enter Sandman” ocupó el primer lugar, aunque una versión actualizada de esta lista probablemente incluiría la entrada de Díaz.

Joe Nathan, Texas Rangers, "Stand up and Shout" de Steel Dragon John Smoltz, Bravos de Atlanta, "Dancing Queen" de ABBA Al Hrabosky, St. Louis Cardinals, "Hungarian Rhapsody No. 2" de Franz Liszt para ir junto con su apodo de "Mad Hungarian". Dennis Eckersley con los Atléticos de Oakland y Goose Gossage con los Padres de San Diego, "Bad to the Bone" de George Thorogood Brian Wilson, Gigantes de San Francisco, "Jump Around" de House of Pain Mitch Williams, varios equipos, "Wild Thing" de The Troggs para que coincida con su apodo Eric Gagne, Dodgers de Los Ángeles, "Welcome to the Jungle" de Guns N' Roses Jonathan Papelbon, Medias Rojas de Boston, "I'm Shipping Up to Boston" de Dropkick Murphys Trevor Hoffman, Padres de San Diego, "Hells Bells" de AC/DC Mariano Rivera, Yankees de Nueva York, "Enter Sandman" de Metallica

Vea qué canciones están usando los jugadores de béisbol actuales con el rastreador de música de MLB.com.