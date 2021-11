Dos trabajadores más son acusados por el incendio mortal en asilo de Rockland

Lo que debes saber Un pavoroso incendio destruyó un asilo en el condado de Rockland en marzo, matando a un residente y un bombero.

El fuego fue lo suficientemente intenso como para provocar el colapso de partes del edificio Evergreen Court.

Los investigadores dijeron en los días posteriores que parecía que el sistema de alarma automático estaba desconectado en el momento del incendio.

NUEVA YORK - Se ha dictado otra acusación en el condado de Rockland como parte de la investigación en curso del fiscal de distrito sobre el incendio mortal en un hogar de cuidados para adultos que se cobró la vida de un residente y un bombero.

Raymond Canario y Wayne Ballard, dos empleados del departamento de edificios de Village of Spring Valley, han sido acusados de múltiples cargos de presentar instrumentos falsos para archivar y falsificar registros.

Canario, quien trabaja como inspector asistente de construcción de Spring Valley, también es bombero voluntario. Respondió esa noche de marzo para ayudar a combatir el fuego.

"Vivo una pesadilla todos los días. No como, no duermo", dijo a fines del mes pasado cuando habló exclusivamente con el I-Team de nuestra estación hermana NBC 4 New York. Ha sido acusado de falsificar informes de inspección presentados al estado en 2019.

Canario mantiene su inocencia y dice que no ha hecho nada malo. La información del abogado de Ballard no se conoció de inmediato.

La acusación del lunes es la segunda en las últimas semanas emitida por un gran jurado del condado de Rockland. El mes pasado, un gran jurado acusó a padre e hijo de múltiples cargos, incluido homicidio en segundo grado.

Nathaniel y Aaron Sommer, un rabino y su hijo, han negado haber actuado mal en el incendio que mató a un bombero voluntario y un residente anciano de Evergreen Court Home for Adults. La instalación sostiene que los dos eran contratistas independientes.

El dúo de padre e hijo había estado realizando una tanda de limpieza previo a la Pascua que implica calentar utensilios de cocina para quemar los restos de comida prohibida. Los registros muestran que el incendio de Evergreen Court se informó unos 90 minutos después de que Nathaniel y Aaron Sommer salieran de las instalaciones después de preparar la cocina para Pesaj, informó anteriormente el Journal News.

Los funcionarios de Evergreen dijeron después del incendio que Nathaniel Sommer había estado realizando el ritual de limpieza en las instalaciones durante 15 años. Están acusados ​​de usar un soplete que podría violar las normas de seguridad estatales.

Los Sommer se encontraban entre las seis personas acusadas en junio en relación con el incendio. Dos empleados de Spring Valley fueron acusados ​​de presentar instrumentos falsos para archivar y falsificar registros. Además, otros dos enfrentan cargos, incluido un cargo por poner en peligro imprudente al director de la casa.

Los investigadores habían dicho dos días después de que el incendio destruyera la instalación que su sistema de alarma automático estaba desconectado en el momento del incendio.

Varias fuentes con conocimiento de primera mano de la investigación le dijeron a News 4 que el sistema de alarma automatizado no estaba conectado al despacho central del condado cuando se desató el incendio, lo que significa que alguien en la instalación tuvo que llamar al 911 e informar el incendio manualmente. De hecho, el sistema había sido desconectado la noche anterior al incendio mortal, dijeron las fuentes a NBC New York.

Los investigadores estatales, federales y del condado llevaron a cabo una redada en el Spring Valley Village Hall la semana pasada en relación con la investigación.

Partes del edificio en el condado de Rockland se derrumbaron; varios residentes tuvieron que ser evacuados por los bomberos.

Una fuente familiarizada con la investigación le dijo a News 4 en ese momento que se sospechaba que los documentos del hogar relacionados con el incendio fatal en marzo eran potencialmente fraudulentos. El alcance de la investigación ahora se ha ampliado para incluir a todo el hogar, agregó la fuente.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Rockland encabezó la redada junto con los inspectores de bomberos del estado de Nueva York y agentes del Departamento de Seguridad Nacional federal.

El bombero voluntario del condado de Rockland, Jared Lloyd, fue una de las dos víctimas del incendio que arrasó el hogar de ancianos de Spring Valley. También murió un residente.

Las autoridades dicen que Lloyd fue uno de los primeros bomberos en llegar al lugar. Estaba en el tercer piso tratando de apagar las llamas cuando se desorientó y finalmente quedó atrapado allí. Lloyd fue escuchado por última vez cuando emitió una llamada de emergencia, y no logró salir del edificio cuando se derrumbó.

Según los funcionarios del condado de Rockland, los informes de detectores de humo y rociadores, que no son supervisados ​​directamente por el Departamento de Salud pero que fueron revisados, cumplieron con el departamento cuando se verificaron por última vez en diciembre de 2019.

Denise Kerr, directora de Evergreen Court Home for Adults, ha calificado el incendio como "una tragedia indescriptible", y agregó que los funcionarios locales están cooperando con todas las autoridades estatales y locales a medida que continúa la investigación sobre el incendio, y han iniciado su propia investigación interna.

Kerr dijo en un comunicado posterior que el centro fue inspeccionado varias veces por el Departamento de Salud y las autoridades locales en 2020, y que no se encontraron citaciones ni violaciones relacionadas con la seguridad contra incendios.

