Dónde y cómo obtener una taza de café gratis durante el Día Nacional del Café

¿Qué es mejor que una taza de café recién hecho por la mañana? Una taza de cafecito completamente gratis.

El Día Nacional del Café es el miércoles 29 de septiembre y varias cadenas estadounidenses ofrecen una taza de café gratis u ofertas especiales para celebrar.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Aquí es donde puedes obtener tu cafecito en oferta:

Starbucks celebra su 50 aniversario en el Día Nacional del Café con café gratis. Los clientes que traigan una taza limpia, vacía y reutilizable, de hasta 20 onzas, a las ubicaciones participantes recibirán una taza gratis de café preparado de Pike Place Roast.

Dunkin’ tiene el programa DD Perks, lo que permite a los miembros obtener un café medio caliente o helado gratis con cualquier compra. Dos de los cafés de Dunkin’s Limited Batch Series, 100% Guatemalan Hot Coffee y Dunkin ’Midnight Hot Coffee, están incluidos en la promoción. Y si aún no eres miembro de Dunkin’, puedes obtener el beneficio registrándose en la aplicación Dunkin’ o en línea en DDPerks.com

7-Eleven tiene una oferta similar, que ofrece una taza gratuita de cualquier tamaño para los miembros leales de 7Rewards con la compra de un producto recién horneado en una tienda participante. Registrarse es gratis y su recompensa de café puede ser un especial regular o de calabaza de la programación de otoño.

No es solo café gratis con el que puedes irte a casa en Krispy Kreme; la cadena también ofrece un donut gratis para los miembros de Rewards el 29 de septiembre. Incluso si no eres miembro, puedes irte con un café gratis en el Día Nacional del Café, no es necesaria ninguna compra adicional.

Panera Bread está ofreciendo su oferta de café gratis ilimitado durante todo el día el 29 de septiembre, a padres de familia y cuidadores. Simplemente dígale a un cajero que es padre o cuidador, y podrá recibir café gratis todo el día. Y también están siendo generosos con esa definición.

“Ya sean padres de niños pequeños, padres preadolescentes, padres adolescentes, padres mayores, padres adoptivos, padres cansados, padres estresados ​​o padres felices, se han dado cuenta de que se necesitará más de una taza de café para superar ciertos días", dijo Eduardo Luz, director de concepto y marca de Panera".

Peet's Coffee está haciendo una oferta de compre uno, obtenga otro gratis de cualquier café o bebida expreso en las tiendas participantes el miércoles.

McDonald's no tiene una oferta especial para el Día Nacional del Café, pero la franquicia de comida rápida ofrece café caliente o helado a 99 centavos hasta fin de año cuando ordenes a través de su aplicación.

WAWA

Wawa ofrecerá un café gratis de cualquier tamaño durante el día a los clientes en más de 900 ubicaciones en Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Florida y Washington, D.C.

La cadena dice que espera repartir casi 1.88 millones de tazas en un solo día el 29 de septiembre.

Barnes & Noble ofrece una taza de café gratis el miércoles con la compra de cualquier artículo "horneado" en los cafés de las tiendas.

La cadena de café ofrece un café de tamaño regular gratis con cualquier compra de comida o panadería.