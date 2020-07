Directivos del zoológico del Bronx se disculpan por exhibición de un hombre africano en 1906

NUEVA YORK - La organización que dirige el Zoológico del Bronx en Nueva York se disculpó por los actos racistas que se llevaron a cabo en el zoológico, incluyendo la exhibición un hombre de África Central, en la Casa del Mono en 1906.

"En nombre de la igualdad, la transparencia y la responsabilidad, debemos enfrentar el papel histórico de nuestra organización en la promoción de la injusticia racial a medida que avanzamos en nuestra misión de salvar la vida silvestre y los lugares salvajes", dijeron funcionarios de la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre en un comunicado el miércoles.

Los funcionarios de la sociedad citaron dos casos de "intolerancia racial desmesurada", incluido el tratamiento de Benga, un joven del pueblo Mbuti de lo que ahora es la República Democrática del Congo, que estuvo en exhibición durante varios días en septiembre de 1906. Señalaron que la indignación de los ministros negros "puso fin al vergonzoso incidente".

Benga fue del zoológico a un orfanato en Brooklyn y luego a Lynchburg, Virginia, donde trabajó en una fábrica de tabaco. Murió por suicidio en 1916.

Los funcionarios de la sociedad de conservación también condenaron el "racismo pseudocientífico basado en la eugenesia" promovido por dos de sus fundadores, Madison Grant y Henry Fairfield Osborn Sr.

Eugenics, un movimiento que promueve la cría humana selectiva para eliminar características consideradas indeseables, tuvo muchos seguidores en las primeras décadas del siglo XX y fue influyente en la configuración de las políticas nazis. Extractos del libro de Grant "The Passing of the Great Race" se incluyeron en una exhibición de defensa para uno de los acusados ​​en los juicios de Nuremberg, dijeron los funcionarios del zoológico.

"Lamentamos profundamente que muchas personas y generaciones se hayan visto afectadas por estas acciones o por nuestra incapacidad para condenarlas y denunciarlas públicamente", dijeron los funcionarios en el comunicado, que se informó por primera vez en The New York Times.

El director ejecutivo de la sociedad de conservación, Cristián Samper, le dijo al Times que el grupo había comenzado a investigar su historia debido a su 125 aniversario este año. Samper dijo que ese proceso, combinado con conversaciones sobre la injusticia racial que arrasaron al país después del asesinato policial de George Floyd, provocaron la disculpa.