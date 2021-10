Desfile de Halloween de la Gran Manzana regresa este año gracias a gran donación

Lo que debes saber El icónico Desfile de Halloween de la Ciudad de Nueva York regresará este mes a pesar de la pandemia en curso y aunque las finanzas del organizador se han visto afectadas.

El desfile del 31 de octubre comenzará a las 7 p.m. desde la Sexta Avenida y la calle Spring, hasta la calle 16 y hasta las 11 p.m.

El tema de este año es "Juguemos", según los organizadores que dedicaron el desfile a los niños de Nueva York que no pudieron tener un Halloween regular en 2020 debido a la pandemia.

Cuando Jason Feldman se enteró de que el desfile anual de Halloween, que tiene lugar en la sección de Manhattan conocido como The Village, iba a ser cancelado debido a la falta de fondos, intervino y dio una gran donación.

"La idea de que esto podría ser algo alentador y la idea de que podría no suceder. Yo digo, esto es fácil", dijo Feldman. El gerente de finanzas de UBS Financial Services no lo pensó dos veces porque dijo que quería salvar el desfile.

Jeanne Fleming, quien ha estado produciendo el desfile durante los últimos 40 años, dijo que se necesitan cientos de miles de dólares para montar el espectáculo. El desfile de disfraces ya fue cancelado el año pasado debido al COVID-19 y el déficit presupuestario del desfile más la costosa seguridad iban a ser el final de las festividades de este año.

"Por un lado, parece un número muy grande, pero por otro lado, creo que me he acostumbrado a ayudar a la gente con números grandes", dijo Felman. "Odio decirlo. Es vergonzoso, pero es lo que es".

El desfile del 31 de octubre comenzará a las 7 p.m. desde la Sexta Avenida y la calle Spring, hasta la calle 16 y hasta las 11 p.m. El tema de este año es "Juguemos", según los organizadores que dedicaron el desfile a los niños de Nueva York que no pudieron tener un Halloween regular en 2020 debido a la pandemia.

Los niños de la Ciudad de Nueva York diseñarán títeres gigantes para dirigir el desfile y Randy Rainbow, un comediante neoyorquino conocido por sus videos satíricos de YouTube, actuará como Gran Mariscal.

Con la pandemia aún en curso, los organizadores dijeron que se seguirán todas las pautas de los CDC para la reunión al aire libre e instaron a los asistentes a usar máscaras creativas con el tema de Halloween.