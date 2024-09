Alerta por “peligro en el área” obliga al cierre preventivo de escuelas de NJ

El distrito escolar de Dennis Township en Nueva Jersey publicó el mensaje en sus páginas de redes sociales y sitio web alrededor de las 7:30 a.m. del martes 10 de septiembre de 2024.

El distrito escolar Dennis Township, en el Sur de Nueva Jersey canceló abruptamente las clases el martes por la mañana debido a una alerta de "peligro en nuestra área". La alarma llevó a instar a los padres a mantener a sus hijos en sus viviendas. Una persona que afirma ser una víctima dijo que todo comenzó con disparos durante el robo de una motocicleta todoterreno.

"Debido al peligro en el área, mantenga a sus hijos adentro hasta nuevo aviso", escribió el distrito. "Los autobuses no están funcionando. Mantenga a sus hijos adentro hasta nuevo aviso".

Luego, alrededor de las 9 a.m., el distrito canceló las clases por el resto del día. "Debido a la amenaza continua en nuestra área, preocupándonos por la seguridad de nuestros estudiantes y personal, las clases se cancelan por hoy", decía un mensaje en el sitio web del distrito con sede en Cape May Court House. "No habrá clases hoy, 10 de septiembre de 2024".

No estaba claro si los niños ya habían ido a la escuela antes de que se hiciera el anuncio. Tampoco las autoridades confirmaron lo que estaban investigando. Solo sabemos que hubo actividad policial a lo largo de Kings Highway, en Dennis Township alrededor de las 9:30 a.m. Poco tiempo después, se pudo ver un helicóptero de la Policía Estatal de Nueva Jersey sobrevolando la zona mientras los agentes tenían un U-Haul y un camión, ambos detenidos al costado de la carretera.

Poco después del mediodía, la Policía Estatal de Nueva Jersey levantó la orden de refugio en el lugar, alegando que no había amenazas activas.

Un hombre le dijo a TELEMUNDO 62 que tenía un video de vigilancia de dos personas sacando una motocicleta todoterreno de un remolque, y que supuestamente, una de las propietarias de motocicletas persiguiéndolas. El sujeto señalo que los ladrones inicialmente irrumpieron en su garaje y se llevaron su arma. La víctima dijo que le dispararon mientras perseguía a los ladrones.

La policía aún no ha revelado los detalles exactos del incidente que condujo a la clausura del plantel.

