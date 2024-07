Cronología: el brillante ascenso y caída en desgracia de Bob Menéndez

NUEVA JERSEY -- El senador Bob Menéndez, el demócrata de Nueva Jersey que ha ocupado cargos públicos durante décadas, renunciará a su escaño en el Senado a partir del 20 de agosto, dijo en una carta dirigida al gobernador Phil Murphy.

Este último acontecimiento se produce una semana después de que el senador fuera condenado en un caso federal de soborno. Y pone final al juicio que ha tiñido una carrera de décadas en cargos públicos. Una condena que planea apelar.

He a continuación una cronología del ascenso y caída de Menéndez, desde sus humildes comienzos en Union City hasta su renuncia después de que un jurado lo declaró culpable de corrupción.

"Un ejemplo de la historia americana"

1972

La historia de Menéndez ha sido descrita por su oficina como "un ejemplo de la historia americana". Menéndez creció como hijo de inmigrantes cubanos en Union City y se graduó en 1972 de la escuela secundaria Union Hill de la ciudad.

1974 - 1979

Sólo dos años después, en 1974, Menéndez ingresó al mundo de la política con sólo 19 años, cuando fue elegido miembro de la Junta de Educación de Union City. El propio Menéndez se graduó en la Universidad de St. Peter en 1976 y en la Facultad de Derecho de Rutgers en 1979. Ambas instituciones de educación superior se encuentran en Nueva Jersey.

1986

En 1986, Menéndez fue elegido alcalde de la ciudad que lo vio crecer: Union City.

1990

Cuatro años más tarde, mientras servía en la Legislatura del Estado de Nueva Jersey, Menéndez redactó la Ley de Delitos Prejudiciales del estado, que terminó aprobándose y sirviendo como modelo nacional para las leyes contra crímenes de odio.

1992

Fue elegido al Congreso en 1992 como Representante de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Distrito 13 de Nueva Jersey.

2006

No fue hasta 2006 que el entonces gobernador, Jon Corzine, un demócrata, seleccionó a Menéndez para reemplazarlo en el Senado después de que este renunció cuando fue elegido gobernador de Nueva Jersey.

2010

Durante su mandato en el Congreso, Menéndez ayudó a redactar y aprobar la Ley de Atención Médica Asequible, conocida coloquialmente como Obamacare, que permitió la expansión y reforma de seguro médico haciendolo más asequible para millones.

2013

Menéndez también fue uno de los ocho senadores que redactaron una legislación de reforma migratoria que fue aprobada por el Senado en 2013 con apoyo bipartidista.

Ese mismo año encabezó la legislación para reformar el seguro contra inundaciones tras la devastación dejada por la supertormenta Sandy, que afectó gravemente a su estado de Nueva Jersey.

En 2013, también ayudó a conseguir financiación para el proyecto Gateway que crearía un nuevo túnel ferroviario entre la Ciudad de Nueva York y Nueva Jersey.

Menéndez se convirtió en el primer latino en prestar juramento como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

2015

Menéndez luchó por la aprobación y renovación de la Ley James Zadroga de Salud y Compensación del 11 de septiembre para extender el programa que otorga compensación completa a los sobrevivientes y socorristas del 11 de septiembre.

2020 - presente

Menéndez también ayudó a aprobar la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES) durante la pandemia.

Actualmente forma parte del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, del Comité de Finanzas del Senado y del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Llueven los problemas legales

Menéndez es el único senador estadounidense acusado formalmente de crímenes en dos ocasiones distintas.

2015-2017

En 2015, fue acusado de permitir que un oftalmólogo adinerado de Florida comprara su influencia a través de vacaciones de lujo y contribuciones de campaña. Después de que un jurado no pudo llegar a un veredicto unánime en 2017, los fiscales federales de Nueva Jersey abandonaron el caso en lugar de volver a juzgarlo.

Los votantes aceptaron la anulación del juicio como una exoneración y devolvieron a Menéndez al Senado.

2023 - presente

Después de su segunda acusación el verano pasado, Menéndez afirmó que estaba siendo perseguido y dijo que algunas personas “no pueden aceptar que un latinoamericano de primera generación de orígenes humildes pueda llegar a ser senador de los Estados Unidos”.

Un jurado declaró a Menéndez fue culpable la semana pasada de los 16 cargos que enfrentó en su juicio federal por corrupción, incluidos cargos de soborno y conspiración para que un funcionario público actuara como agente extranjero.

El veredicto del jurado se produjo tras un juicio de nueve semanas en el que los fiscales dijeron que el demócrata abusó del poder de su cargo para proteger a sus aliados de investigaciones criminales y enriquecer a sus asociados, incluida su esposa, a través de actos como reunirse con funcionarios de inteligencia egipcios y ayudar a ese país a acceder a millones de dólares en ayuda militar estadounidense. También había sido acusado de aceptar sobornos en oro y dinero en efectivo de tres empresarios de Nueva Jersey.

Menéndez, de 70 años, no testificó. Insistió públicamente en que sólo estaba haciendo su trabajo como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Dijo que los lingotes de oro encontrados por el FBI en su casa de Nueva Jersey pertenecían a su esposa.

"Obviamente estoy profundamente decepcionado por la decisión del jurado", dijo el senador Menéndez afuera del tribunal después de que se leyera el veredicto. Menéndez y sus abogados prometieron apelar cuando salieron del tribunal.

"Nunca he violado mi juramento público", dijo el senador. "Nunca he sido más que un patriota de mi país y para mi país. Nunca, jamás he sido un agente extranjero, y la decisión emitida hoy por el jurado pondría en riesgo a todos los miembros del Senado de los Estados Unidos en términos de lo que Creen que un agente extranjero lo sería".

El fiscal federal Damian Williams del Distrito Sur de Nueva York dijo que el caso siempre se trató de "niveles impactantes de corrupción".

"Esto no era política como de costumbre; era política con fines de lucro. Debido a que el senador Menéndez ahora ha sido declarado culpable, sus años de vender su cargo al mejor postor finalmente han llegado a su fin", dijo Williams.

El juez dijo que la sentencia para los tres acusados, incluido Menéndez, se dictará el 29 de octubre, una semana antes del día de las elecciones, aunque la condena potencialmente condena al fracaso las posibilidades de Menéndez de ganar la reelección como independiente.