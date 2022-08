Grupos piden investigación inmediata tras reporte de encubrimiento de condiciones en albergues de NYC

What to Know La Sociedad de Ayuda Legal (o Legal Aid Society en ingles) y la Coalición para los desamparados (Coalition for the Homeless) están exigiendo una investigación sobre el Departamento de Servicios Sociales (DSS) de la Ciudad de Nueva York.

La exigencia para una investigación viene luego de que el equipo de investigación de nuestra cadena hermana News 4 informara que la vocera del DSS fue despedida luego de rechazar los esfuerzos de los líderes del departamento para ocultar violaciones legales en el sistema de albergues.

Los correos electrónicos y los mensajes de texto proporcionados al News 4 I-Team sugieren que la comisionada adjunta de Información Pública, Julia Savel, se había resistido a los esfuerzos del comisionado de Servicios Sociales, Gary Jenkins, para ocultar las condiciones de hacinamiento en el sistema de refugios del Ayuntamiento, de los medios y del público.

La Sociedad de Ayuda Legal (o Legal Aid Society en ingles) y la Coalición para los desamparados (Coalition for the Homeless) están exigiendo una investigación sobre el Departamento de Servicios Sociales (DSS) de la Ciudad de Nueva York, luego de que el equipo de investigación de nuestra cadena hermana News 4 informara que la vocera del DSS fue despedida luego de rechazar los esfuerzos de los líderes del departamento para ocultar violaciones legales en el sistema de albergues.

"Estas acusaciones son sorprendentes y tememos que ya no podamos confiar en que esta Administración obtenga respuestas directas sobre la crisis que enfrentan las familias y las personas que buscan refugio. Hasta la fecha, todavía estamos esperando datos completos de la Ciudad sobre el alcance de las violaciones, y nos preocupa que el incumplimiento de la ciudad con el derecho a la vivienda y las leyes locales relacionadas pueda ser mucho más extenso de lo que la ciudad informó inicialmente", dijeron los grupos influyentes en un comunicado conjunto el jueves por la mañana que citaba los informes de News 4.

"En consecuencia, hacemos un llamado al Departamento de Investigación de la Ciudad de Nueva York para que investigue de inmediato este asunto en busca de cualquier irregularidad adicional. Nuestros clientes, seres humanos con gran necesidad, tienen derecho a estas protecciones y no merecen menos".

Los correos electrónicos y los mensajes de texto proporcionados al News 4 I-Team sugieren que la comisionada adjunta de Información Pública, Julia Savel, se había resistido a los esfuerzos del comisionado de Servicios Sociales, Gary Jenkins, para ocultar las condiciones de hacinamiento en el sistema de refugios para personas sin hogar de la ciudad de sus superiores en el Ayuntamiento, de los medios y del público.

En un mensaje de texto del 20 de julio, Savel le indicó a una portavoz del Ayuntamiento que planeaba preguntar sobre mudarse a una agencia diferente y dijo: "Simplemente no puedo trabajar para un comisario que está de acuerdo con encubrir algo ilegal".

El personal del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (o DHS por sus siglas en ingles) dice que se enteraron el 18 de julio de que las familias con niños se habían visto obligadas a pasar la noche en la oficina de admisión de personas sin hogar de la ciudad en El Bronx, conocida como PATH, una práctica que está prohibida por un acuerdo judicial de 2008 entre la Ciudad y Legal Aid, que representa a las personas que viven en albergues.

Los mensajes de texto implican que Savel avisó al Ayuntamiento al día siguiente, el 19 de julio. Ese mismo día, el alcalde Adams anunció que la Ciudad de Nueva York necesitaba fondos federales para ayudar con el aumento de 2,800 solicitantes de asilo que habían ingresado al sistema de refugios en las últimas semanas. Pero el alcalde no mencionó específicamente ninguna violación legal o familias durmiendo en la oficina de admisión.

Más tarde esa semana, Adams dijo que no se enteró de que la ciudad había violado su "derecho al mandato de refugio" hasta el 20 de julio.

Varias fuentes le dijeron a News 4 que el personal del Departamento de Servicios Sociales, incluido el equipo legal de la agencia, estaba enojado después de recibir instrucciones de no informarle al Ayuntamiento y no notificar de inmediato a Legal Aid Society, como ha sido el protocolo anterior.

Los funcionarios de la ciudad reconocen que hubo un retraso en la divulgación de las violaciones, pero dicen que los altos funcionarios del Departamento de Servicios Sociales, incluido el Comisionado, no sabían que están legalmente obligados a no alojar a las familias durante la noche en su oficina de admisión. Esto, a pesar del hecho de que se envía un informe cada mañana a las 4 a.m. para notificar a los gerentes de servicios sociales sobre cualquier violación.

News 4 ha solicitado repetidamente copias de esos informes recientes, pero la ciudad no se los ha proporcionado.

La oficina del alcalde, en un comunicado, dijo que la ciudad seguía cumpliendo con la letra y el espíritu de la ley.

"El mes pasado, confirmamos que no cumplimos con ese mandato para un puñado de familias por el tiempo requerido en una noche. Una vez que nos dimos cuenta de todas nuestras obligaciones legales, informamos a las partes correspondientes. Para hacer acusaciones calumniosas cuando hemos gastado casi tres meses brindando refugio a casi 5,000 solicitantes de asilo, además de miles de otros neoyorquinos, que ingresaron a nuestro sistema de refugio no solo es decepcionante sino una bofetada para los miles de empleados del DSS que trabajan diligentemente todos los días para apoyar a los más en necesidad", dijo el portavoz de la alcaldía, Fabien Levy, en un comunicado.

Las capturas de pantalla de los mensajes de texto obtenidos por el I-Team sugieren que Savel reveló la violación a la oficina de prensa del alcalde en contra de los deseos del comisionado Jenkins.

"Me acaban de decir que ya no tengo permitido decirle nada al Ayuntamiento", escribió Savel en un mensaje de texto del 20 de julio a la subsecretaria de prensa de Eric Adams, Kate Smart.

"Gary estaba tratando de no decirle al Ayuntamiento que violamos la ley. Me gritaron por decírtelo. Lo supe desde el lunes".

La portavoz del alcalde respondió "Oy".

Savel se negó a comentar a News 4 sobre el contenido de los mensajes. La ciudad no comentó directamente sobre el despido de Savel o la causa. Algunos compañeros de trabajo anteriores han sugerido que dejó trabajos anteriores con críticas mixtas, mientras que otros hablan de ella en los términos más altos.

¿Declaraciones falsas?

La situación en el centro de admisión se hizo pública el 20 de julio después de que el equipo de investigación News 4 I-Team entrevistó a familias migrantes venezolanas que informaron haber pasado varias noches en la oficina de PATH. Cuando News 4 solicitó una respuesta del DHS, hubo un debate interno sobre si decir la verdad, según una fuente familiarizada con las discusiones.

Una cadena de correos electrónicos internos que incluye personal mayor de la agencia, abogados y voceros muestra que Jenkins sugirió hacer una declaración falsa de que "estamos cumpliendo con nuestro mandato legal de brindar refugio".

Según una fuente familiarizada con la situación, su equipo legal le dijo a Jenkins que no podía mentir sobre violar la ley.

La declaración finalmente emitida a News 4 varias horas después por Savel fue más veraz, diciendo que la ciudad "no había podido ubicar inmediatamente a cuatro familias a las 4 a.m. como lo exige la ley".

En un comunicado, un portavoz del Departamento de Servicios Sociales dijo que la ciudad tiene la "obligación legal y moral" de brindar refugio a todos los que lo requieran, y "a pesar de los desafíos sin precedentes", el departamento seguirá dedicado a cumplir con ese mandato.

"Tan pronto como reconocimos las formidables presiones que se estaban ejerciendo sobre nuestro sistema de refugios que nos impidieron cumplir con nuestro mandato por solo una noche, rápidamente trabajamos para examinar la situación para asegurarnos de que estábamos informando con precisión los hechos a nuestros grupos de interés. Priorizamos la transparencia y la rendición de cuentas en todo lo que hacemos y continuamos aprendiendo de cada experiencia como parte de una nueva administración", dijo el vocero. "Esperamos que nuestros socios gubernamentales reconozcan nuestra necesidad vital de recursos adicionales para ampliar la capacidad y ayudarnos en este esfuerzo fundamental para defender los valores inclusivos que defendemos como nación".

En una conferencia de prensa el 21 de julio, después de que se transmitiera el informe de News 4, el alcalde Adams admitió que habían violado la ley para un pequeño número de familias y agregó que violaron "la letra de la ley pero no el espíritu de la ley".

Cuando News 4 lo presionó sobre la insistencia de las familias de que habían permanecido en la oficina de admisión durante días, Adams dijo que su personal le dijo que "nadie dormía en los pisos". (Las familias migrantes describieron pasar la noche con otras 60 o incluso 80 personas y sin suficiente comida).

Los funcionarios de Servicios para Personas sin Hogar han sostenido que si bien las familias pueden haber pasado la noche en PATH, en muchos casos eso no equivalía a una violación legal, porque la ciudad solo está obligada a ubicar a las familias en un refugio esa noche si han ingresado al centro de admisión antes de las 10 pm. Pero las familias y los abogados de Legal Aid le dijeron a News 4 que la ciudad injustamente hizo que la gente se perdiera ese horario de las 10 p.m. plazo, dejándolos afuera en las filas durante muchas horas mientras luchaban para procesar las solicitudes debido a la escasez de personal y a la escasez de traductores de español.

Algunas familias dijeron que si los llevaron a un refugio, fue durante 90 minutos para ducharse y regresar.

Al enterarse de las supuestas violaciones de News 4, Legal aid Society se quejó en un comunicado que decía: "En los últimos diez años, la ciudad ha violado esta ley solo una vez más, y cuando lo hizo, la administración anterior notificó a Legal Aid y la Coalición de inmediato, en marcado contraste con los esfuerzos de la administración actual para ocultar el trauma innecesario que se inflige a estas familias vulnerables".

Los mensajes de texto obtenidos por News 4 muestran que la oficina de prensa del alcalde lucha por responder a las críticas de Legal Aid.

En los mensajes, Savel le dice a Smart, el asistente de prensa del Ayuntamiento, "CGJ (el comisionado Gary Jenkins) les dijo que tenían que esperar hasta después de la conferencia de prensa".

La portavoz del alcalde respondió: "Así que ni siquiera podemos decir algo como ¿les dijo rápidamente? " A lo que Savel dijo "No".

Según los mensajes de texto, Kate Smart dice que el comisionado Jenkins también la había "apartado" y le había dicho "que no sucedió", una referencia a que la ciudad violó la ley.