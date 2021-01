Corte Suprema no escuchará la apelación en el caso de corrupción del exasambleísta de NY

Lo que debes saber La Corte Suprema se negó el lunes a tomar el caso del expresidente de la Asamblea de Nueva York, Sheldon Silver, quien está cumpliendo una sentencia de prisión de 6 años y medio después de ser declarado culpable en un caso de corrupción.

La decisión del tribunal superior de no escuchar la apelación de Silver es otro duro golpe para el demócrata de Manhattan, que alguna vez fue uno de los tres funcionarios estatales más poderosos.

Silver, de 76 años, comenzó a cumplir su condena en agosto.

NUEVA YORK -- La Corte Suprema se negó el lunes a tomar el caso del expresidente de la Asamblea de Nueva York, Sheldon Silver, quien está cumpliendo una sentencia de prisión de 6 años y medio después de ser declarado culpable en un caso de corrupción.

La decisión del tribunal superior de no escuchar la apelación de Silver es otro duro golpe para el demócrata de Manhattan, que alguna vez fue uno de los tres funcionarios estatales más poderosos.

Silver fue destituido como presidente de la Asamblea en 2015 y fue condenado ese mismo año. Su condena original fue anulada en apelación, pero fue condenado nuevamente en 2018. Parte de esa condena fue luego descartada en otra apelación, lo que llevó a otra sentencia en julio.

Silver, de 76 años, comenzó a cumplir su condena en agosto.

En la parte del caso que sobrevivió al proceso de apelación, Silver fue condenado en un esquema que involucraba favores y negocios negociados entre dos desarrolladores de bienes raíces y un bufete de abogados. Silver apoyó la legislación que benefició a los desarrolladores. Luego, los desarrolladores refirieron ciertos negocios tributarios a un bufete de abogados que en cambio le pagó tarifas a Silver.

Dos jueces, Neil Gorsuch y Clarence Thomas, dijeron que habrían escuchado el caso de Silver.

A principios de este mes, The New York Times informó que el presidente Donald Trump estaba considerando el indulto para Silver, pero finalmente no se concedió el indulto ni la reducción de la sentencia.

Silver ha estado cumpliendo condena en la prisión federal de Otisville, a unas 80 millas (130 kilómetros) de la ciudad de Nueva York.

Antes de su condena, Silver era un gigante en la política de Nueva York.

Elegido por primera vez a la Asamblea en 1977, se convirtió en presidente en 1994, ocupando ese cargo durante más de dos décadas. Durante casi la mitad de ese tiempo, durante la administración del gobernador republicano George Pataki, fue el demócrata más poderoso del estado.

Los abogados de Silver le habían pedido a la corte que considerara permitirle cumplir su sentencia en casa debido al riesgo de contraer COVID-19 y morir en prisión. Pero la jueza de distrito Valerie Caproni dijo que emitir una sentencia sin tiempo en prisión era inapropiado porque Silver era culpable de “corrupción, pura y simple”.