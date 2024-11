Seleccionan coro estudiantil de NJ como ganador del concurso Star Choir de NBC New York/Telemundo 47

NUEVA YORK -- La superestrella internacional de la música y presentadora de televisión diurna de la NBC Kelly Clarkson sorprendió a 25 estudiantes de secundaria de Nueva Jersey durante la emisión televisada de esta tarde de “The Kelly Clarkson Show”. Clarkson anunció que el ganador de este año de “Star Choir” de NBC 4 New York/Telemundo 47 es el coro a capela Scarlet Sound de Neptune High School, procedente de Neptune Township, en el condado de Monmouth. El coro actuará durante la emisión de la NBC de “Navidad en el Rockefeller Center”, que se emitirá el próximo miércoles 4 de diciembre a partir de las 19:00 horas. Los miembros de los medios de comunicación pueden hacer clic aquí para acceder a las fotos del anuncio y hacer clic aquí para concertar entrevistas con los representantes del coro.

“’Scarlet Sound’ es un grupo extraordinario de jóvenes cantantes que nos contagiarán el espíritu navideño. Son emocionantes, inspiradores y ofrecen una actuación memorable. Estamos encantados de darles la bienvenida al mayor escenario navideño del mundo para nuestra emisión 'Christmas in Rockefeller Center'”, dijo Eric Lerner, Presidente y Director General de NBC 4 New York.

Se aceptaron inscripciones para el concurso “Star Choir” 2024 de grupos de canto juveniles residentes en el DMA de la ciudad de Nueva York, formado por Nueva York, Nueva Jersey, el condado de Fairfield, Connecticut y el condado de Pike, Pensilvania. Las inscripciones se aceptaron entre el 18 de septiembre y el 13 de octubre. Entre los ganadores anteriores del Star Choir se encuentran P.S. 103 del Bronx (2021), P.S.14 de Corona, Queens (2022) y High Tech High School de las Escuelas de Tecnología del Condado de Hudson (2023).

“Esta es una oportunidad única en la vida para un grupo increíblemente digno de estudiantes intérpretes. Han trabajado muy duro para llegar a este momento y han hecho que su comunidad se sienta orgullosa. Estamos realmente emocionados por ellos y no podemos esperar a su actuación televisada bajo el Árbol de Navidad del Rockefeller Center”, dijo Cristina Schwarz, Presidenta y Directora General de Telemundo 47.

Dirigido por la directora del coro Erin Radvanski, la misión del Scarlet Sound de Neptune High School es alcanzar el más alto nivel de musicalidad y adquirir experiencia en actuaciones, al tiempo que forman parte integral de su querida comunidad de Neptune. Para apoyar la actuación nacional del coro, Neptune High School recibirá una donación de 5.000 dólares de Balsam Hill, patrocinador de “The Kelly Clarkson Show”, y otra donación de 5.000 dólares de NBC 4 New York y Telemundo 47.

“Como Superintendente, estoy increíblemente orgulloso de estos talentosos estudiantes y de su dedicada profesora, Ms. Radvanski. Nuestro Scarlet Sound ejemplifica los valores de la excelencia, el trabajo en equipo y la perseverancia a través del trabajo duro y largas horas de práctica. También demuestran una profunda pasión y alegría por la música, como se evidencia en cada una de sus actuaciones. Son representantes verdaderamente sobresalientes de nuestro distrito escolar”, dijo la Dra. Tami Crader, Superintendente de las Escuelas del Municipio de Neptune.

El conjunto musical ha sido aceptado como competidor en el Concurso Internacional de High School A Cappella durante ocho años consecutivos, llegando a las semifinales en cuatro ocasiones. Scarlet Sound también ha sido nominado al Festival de Arte para Adolescentes del Estado de Nueva Jersey en siete ocasiones, obteniendo en todas ellas la calificación de «Distinguido». También han actuado en el Desfile de las Naciones de la OTAN, han sido elegidos dos veces para actuar en Disney World y han actuado con el pianista y compositor de jazz estadounidense David Benoit, nominado a los Grammy.

“Ver a nuestros alumnos alcanzar este nivel es verdaderamente un testimonio del duro trabajo y la dedicación que han dedicado a su pasión por la música. Estamos muy contentos de que la Sra. Radvanski y el Scarlet Sound sean reconocidos por su talento”, dijo Thomas Decker, director de Neptune High School.

NBC 4 New York es el canal de televisión del área tri-estatal que emite “The Kelly Clarkson Show” de lunes a viernes a las 3 de la tarde.

