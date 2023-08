Conductor atropella a 3 personas en Yonkers, incluyendo a niño y mujer embarazada

What to Know Un conductor atropelló a tres peatones, incluyendo a un niño y una mujer embarazada, en Yonkers el viernes, según la policía.

El incidente ocurrió en New Main Street y culminó con tres peatones heridos, dice la policía: una mujer de 51 años con una pierna fracturada, una mujer embarazada de 40 años con lesiones de tobillo, y un niño de 6 años con abrasiones menores en la pierna.

El vehículo involucrado estaba ocupado por un adulto y un niño. Ninguno resultó herido.

Los heridos fueron tratados en el lugar y transportados a hospitales del área en condición estable.

El vehículo involucrado estaba ocupado por un adulto y un niño. Ninguno resultó herido.

Durante el acontecimiento, el vehículo se estrelló contra un edificio ubicado en 127 New Main Street, según la policía. No obstante, el edificio fue evaluado por el departamento de bomberos y el departamento de construcción de Yonkers y concluyeron que estructuralmente no fue dañado y por lo tanto no hay necesidad de evacuarlo.

La investigación sigue pero por ahora, según la policía, el incidente se considera un accidente sin ningún elemento criminal en este momento.