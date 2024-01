Comienzan audiencias sobre incendio en barco de carga que mató 2 bomberos en Newark en julio

Lo que debes saber Los investigadores federales comenzaron el miércoles varios días de audiencias sobre el incendio de un barco de carga en un muelle que mató a dos bomberos de Nueva Jersey el verano pasado en uno de los puertos marítimos más activos de Estados Unidos.

NUEVA JERSEY -- Los investigadores federales comenzaron el miércoles varios días de audiencias sobre el incendio de un barco de carga en un muelle que mató a dos bomberos de Nueva Jersey el verano pasado en uno de los puertos marítimos más activos de Estados Unidos.

La Guardia Costera y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte están investigando la causa del siniestro del 5 de julio en el que se incendió el Grande Costa d'Avorio, de propiedad italiana, en Port Newark. El barco transportaba más de 1,200 automóviles.

Los capitanes de bomberos de Newark, Augusto “Augie” Acabou y Wayne “Bear” Brooks Jr., murieron mientras combatían el incendio.

Una investigación preliminar realizada por la Guardia Costera y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional indicó que el Departamento de Bomberos de Newark “tenía poca o ninguna capacitación en extinción de incendios marítimos, experiencia o familiarización con buques de carga de cualquier tipo”, según una alerta de seguridad emitida por la Guardia Costera en noviembre.

El martes, el comandante Christian Barger, jefe de inspecciones e investigaciones del Quinto Distrito de la Guardia Costera, dijo que 13 testigos testificarán durante las audiencias, que se extenderán hasta el 18 de enero. Entre los que testificarán se incluirán miembros de la tripulación del barco, manipuladores de carga en el muelle y bomberos.

"Este incidente es un claro recordatorio de los importantes peligros que enfrentan los socorristas y el personal marítimo todos los días", dijo.

Barger dijo que las audiencias tienen como objetivo “examinar meticulosamente las circunstancias que rodearon las causas del incendio y las posteriores muertes de los bomberos Acabou y Brooks para que podamos ayudar a prevenir incidentes futuros y hacer que las comunidades portuarias y navieras sean más seguras”.

Mientras se busca la causa del incendio, la investigación no buscará culpar a nadie, dijo Barger. En cambio, emitirá recomendaciones de seguridad más allá de las incluidas en una alerta del 20 de noviembre. Esa guía recomendaba que los departamentos de bomberos y los puertos locales establecieran educación y capacitación periódicas sobre extinción de incendios a bordo, incluidas capacidades de traducción de idiomas para tripulaciones que no hablan inglés.

Las familias de los bomberos muertos afirman que un vehículo averiado que se utilizaba para cargar la carga en el barco provocó el incendio. En octubre anunciaron planes para demandar al Grupo Grimaldi, la empresa italiana propietaria del barco, así como a dos empresas de estiba que participaron en la carga del barco.

Un abogado de las familias dijo en octubre que la investigación de su firma determinó que se observó que un Jeep Wrangler que se utilizaba para empujar la carga a bordo del barco había estado emitiendo humo desde el compartimiento del motor varias horas antes de que comenzara el incendio. Un portavoz de las familias no respondió a una solicitud de comentarios el martes.

El abogado criticó la actuación de dos equipos de extinción de incendios de cinco miembros, formados por tripulantes que se encargaron de intentar apagar el incendio. Dijo que no lograron apagarlo con extintores y mangueras, y que también utilizaron incorrectamente un sistema de extinción de incendios a base de dióxido de carbono diseñado para extinguir un incendio privándolo de oxígeno, apagándolo.

Mientras el sistema estaba activado, una puerta del garaje principal en la cubierta 12 permaneció abierta, proporcionando al fuego oxígeno continuo para sostener las llamas e inutilizando el sistema de extinción de incendios, dijo.

Grimaldi no respondió a un mensaje en busca de comentarios. La compañía dijo anteriormente que la tripulación activó inmediatamente los procedimientos de extinción de incendios a bordo y se llamó a los bomberos locales, lo que provocó una respuesta rápida que fue crucial para contener y controlar el incendio. También dijo que no había coches eléctricos ni carga peligrosa a bordo, que no se habían detectado derrames de combustible y que la estabilidad del barco no estaba comprometida.