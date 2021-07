Comienza programa de verano gratuito para estudiantes de escuelas públicas K-12 en NYC

Lo que debes saber "Summer Rising", el primer programa híbrido de escuela y campamento de verano de la Ciudad de Nueva York abierto a cualquier estudiante en grados K-12 que quiera participar, comenzó oficialmente el martes.

La Ciudad de Nueva York anunció en abril la innovadora iniciativa que aparentemente combina la escuela de verano y el campamento de verano, como un medio para ayudar aún más a los niños a lidiar con el impacto de la pandemia COVID-19 en su escolarización, salud emocional y socialización.

El martes, la ciudad compartió sus números preliminares de inscripción de Summer Rising que indicaron que más de 200,000 estudiantes están inscritos en todos los niveles de grado en más de 800 sitios en los cinco distritos de la ciudad.

"Summer Rising" es un programa gratuito que combina el apoyo académico del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York y la programación del Departamento de Desarrollo de la Juventud y la Comunidad. Según los funcionarios de la ciudad, es una programación integral centrada en el estudiante que se integra con el aprendizaje socioemocional y está disponible para todos los estudiantes, no solo para aquellos que necesitan más apoyo académico en una materia en particular.

Según el alcalde Bill de Blasio, la idea de Summer Rising surgió luego de conversaciones con estudiantes y padres.

"Muchos padres querían esta oportunidad de verano para que sus hijos volvieran a aclimatarse a la escuela, se prepararan, se pusieran al día, pero también se divirtieran mucho este verano", dijo de Blasio el martes, y agregó que el programa es la primera vez en más de un año que algunos estudiantes estarán en un ambiente escolar debido a la pandemia.

Aproximadamente 86,000 estudiantes en K-8, 80,000 estudiantes de secundaria y 23,000 estudiantes de los programas D75 y del Año Escolar Extendido se han inscrito a la iniciativa. Además, se le ordenó a 12,000 estudiantes de los grados 3 a 8 a participar en el programa.

Los estudiantes de los grados K-5 y 6-8, incluidos aquellos que tienen el mandato de asistir, participarán en la programación académica y de enriquecimiento de 8 a.m. a 6 p.m. y de 8 a.m. a 4 p.m. respectivamente. Los estudiantes del D75 y del año escolar extendido recibirán instrucción y servicios relacionados de 8:10 a.m. a 2:40 p.m. y de 8:10 a.m. a 2:10 p.m. respectivamente, seguido de la programación de enriquecimiento con sus compañeros.

Para los estudiantes de secundaria, las horas del programa varían según la escuela; sin embargo, todos los estudiantes tienen acceso a apoyos académicos y socioemocionales, con tiempo para participar en y adquirir experiencia laboral.

Todos los programas de Summer Rising seguirán rigurosos protocolos de salud y seguridad, incluido el distanciamiento social y el uso de máscaras. Además, se realizarán pruebas de COVID-19 al 10% de los estudiantes y el personal cada dos semanas.

Los padres y tutores interesados ​​en inscribir a un niño en Summer Rising aún pueden hacerlo esta semana visitando schools.nyc.gov/summer.

"Todos los padres deben saber que esto está ahí para usted y su hijo. Así es como construimos una recuperación para todos nosotros: ayudar a todos los niños, a que cada familia regrese fuerte", dijo de Blasio.