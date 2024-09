MTA: Reabren parcialmente el túnel Queens-Midtown tras rotura de tubería de agua

NUEVA YORK -- Los conductores de la Ciudad de Nueva York deben encontrar rutas alternativas el miércoles después de que el túnel Queens-Midtown fuera cerrado debido a lo que la MTA dijo que era una rotura de la tubería principal de agua.

La Autoridad Metropolitana de Transporte envió alertas antes de la 1:30 p.m. de que todos los carriles del túnel de gran tráfico que conecta Manhattan y Queens bajo el East River están "cerrados temporalmente". Los funcionarios no revelaron el alcance de la rotura de la tubería principal de agua y un tuit publicado en la cuenta oficial de MTA en X fue eliminado más tarde.

Un video publicado por un conductor en Facebook muestra agua "filtrando" salpicando su parabrisas.

"Dime por qué el túnel tiene fugas. ¿Qué está pasando aquí?", reaccionó el conductor.

Aproximadamente una hora y medio después del cierre, el portavoz de la oficina del alcalde, Fabien Levy, y de la MTA dijeron que el túnel en dirección norte se reabrió para el tráfico en ambos sentidos.

Aún no está claro qué causó la fuga. "Les remito al Ayuntamiento para obtener detalles sobre la naturaleza del incidente", dijo un portavoz de la agencia a nuestra cadena hermana NBC New York. No se ha emitido una declaración pública después del tuit eliminado.

La MTA había dicho que todos los autobuses habían sido desviados y que hay demoras en el lado este de Manhattan debido al aumento del tráfico. Según MTA.info, los autobuses QM 1/2/3/4/5/6/10/12/20/24/31/32/34/36/40/42/44 utilizarán el puente de la calle 59 para continuar hacia la línea LIE en ambas direcciones.

Los autobuses QM 7/8/11/25 utilizarán el puente Williamsburg.

Mientras tanto, el puente Queensboro estará parcialmente cerrado de miércoles a sábado para el reemplazo de la calzada superior, según el Departamento de Transporte. La calzada superior norte de un solo carril en dirección a Manhattan estará cerrada las 24 horas de miércoles a sábado. La calzada de doble carril estará cerrada de miércoles a viernes de 9:30 a.m. a 3:00 p.m. y de martes a viernes de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. de la mañana siguiente. La calzada exterior sur en dirección a Queens estará cerrada de domingo a sábado de 11:00 p.m. a 6:00 a.m. de la mañana siguiente.

El túnel Queens Midtown se inauguró en 1940 para ayudar a aliviar la congestión en los puentes del East River.

Esta es una historia en desarrollo.