Redefiniendo los roles latinos

Aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, han habido avances en la representación latina tanto en Hollywood como en Broadway desde que se estrenó la película Moulin Rouge! en 2001; para personajes que no estaban escritos como étnicamente específicos rara vez fueron elegidos actores de color. Lentamente, a medida que los defensores de la diversidad se hicieron más vocales y los sentimientos culturales comenzaron a cambiar, algunos productores y directores de casting comenzaron a desafiar las normas sobre quién puede encarnar papeles icónicos. Y aunque programas de televisión como Grey's Anatomy y Hamilton de Broadway estaban preparando el camino para un casting diverso y sin distinción de color, estos proyectos seguían siendo excepciones a la regla. “Espectáculos como West Side Story e In the Heights, aunque increíbles, se sienten como lo único que tenemos”, dijo Stefanie Renee Salyers, miembro del elenco de Moulin Rouge! The Musical. “A menudo, los personajes latinos son relegados a papeles secundarios o se los retrata a través de una mirada estrecha”.



Pero tras décadas en que los actores latinos fueron relegados a personajes secundarios y papeles simbólicos, Moulin Rouge! the Musical desafía el status quo al ofrecer una plataforma donde los artistas latinos pueden brillar. Según Ricardo A. Zayas, quien interpreta el papel de Santiago en Broadway, la diversidad del elenco y los talentos que aporta cada actor agregan una riqueza al espectáculo: “Hay un punto de vista tan diferente y una voz tan diferente de cada persona en el elenco, lo que es realmente hermoso cuando todos nos reunimos y contamos la misma historia”. A Salyers le encanta trabajar con un elenco que, en su opinión, representa la diversidad del mundo en el que vivimos. “En muchos sentidos, esta experiencia ha consolidado mi creencia en el poder transformador de las artes. Cuando un espectáculo como Moulin Rouge! The Musical reúne a un elenco tan diverso como el nuestro, no solo enriquece la actuación, sino que también envía un mensaje de unidad y celebración de nuestras diferencias al mundo. Es un recordatorio de que cuando nos unimos y abrazamos la diversidad, creamos algo verdaderamente mágico”.