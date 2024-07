He aquí la carta de renuncia del senador Bob Menéndez

Lo que debes saber El senador Bob Menéndez renunciará al Senado, esto tras ser declarado culpable de todos los 16 cargos en su juicio federal por corrupción la semana pasada.

NUEVA JERSEY -- El senador Bob Menéndez renunciará al Senado, esto tras ser declarado culpable de todos los 16 cargos en su juicio federal por corrupción la semana pasada.

El 20 de agosto es la fecha en que Menéndez dejará el cargo, según una carta mandada al gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, el martes.

Murphy ahora tendrá la función de nombrar a alguien para que se desempeñe como senador del estado hasta que se elija un nuevo senador este otoño y tome posesión de su cargo.

A continuación se muestra el texto traducido completo de la carta de Menéndez al gobernador.

"Estimado gobernador Murphy,

Este es para informarle que renunciaré a mi cargo como Senador de los Estados Unidos por Nueva Jersey, a partir del cierre de operaciones el 20 de agosto de 2024.

Esto le dará tiempo a mi personal para hacer la transición a otras posibilidades, transferir los expedientes constituyentes que están pendientes, permitir un proceso ordenado para elegir un reemplazo interino y cerrar mis asuntos en el Senado.

Aunque tengo toda la intención de apelar el veredicto del jurado, incluso ante la Corte Suprema, no quiero que el Senado se vea involucrado en un proceso largo que reste valor a su importante trabajo. Además, no puedo preservar mis derechos tras una apelación exitosa, porque los asuntos de hecho ante el comité de ética no son privilegiados. Prueba de ello es que el Director de Personal y el Abogado Principal del Comité fueron llamados a testificar en mi juicio.

Estoy orgulloso de los muchos logros que he tenido en nombre de Nueva Jersey, cómo liderar el esfuerzo federal para la recuperación de la supertormenta Sandy, preservar y financiar Gateway y liderar los esfuerzos federales para ayudar a salvar nuestros hospitales, el estado y los municipios, así como Familias de Nueva Jersey a través de una pandemia de COVID única en un siglo. Estos éxitos le llevaron a usted, Gobernador, a llamarme el 'Senador Indispensable'.

Agradezco a los ciudadanos de Nueva Jersey por el extraordinario privilegio de representarlos en el Senado de los Estados Unidos.

Atentamente,

Roberto Menéndez"

Menéndez envió copias de la carta a la vicepresidenta Kamala Harris, en su función constitucional de presidenta del Senado, y a Ann Berry, secretaria del Senado.

El texto superior de Menéndez fue traducido al español de su original formato en inglés.

"Dear Governor Murphy,

This is to advise you that I will be resigning from my office as the United States Senator from New Jersey, effective on the close of business on August 20, 2024.

This will give time for my staff to transition to other possibilities, transfer constituent files that are pending, allow for an orderly process to choose an interim replacement, and for me to close out my Senate affairs.

While I fully intend to appeal the jury's verdict, all the way and including to the Supreme Court, I do not want the Senate to be involved in a lengthy process that will detract from its important work. Furthermore, I cannot preserve my rights upon a successful appeal, because factual matters before the ethics committee are not privileged. This is evidenced by the Committee's Staff Director and Chief Counsel being called to testify at my trial.

I am proud of the many accomplishments I've had on behalf of New Jersey, such as leading the federal effort for Superstorm Sandy recovery, preserving and funding Gateway and leading the federal efforts to help save our hospitals, State and municipalities, as well as New Jersey families through a once in a century COVID pandemic. These successes led you, Governor, to call me the 'Indispensable Senator.'

I thank the citizens of New Jersey for the extraordinary privilege of representing them in the United States Senate.

Sincerely,

Robert Menendez"