Cámaras con inteligencia artificial en autobuses de la MTA imparten miles de infracciones por error

NUEVA YORK - Una cosa es recibir una infracción de estacionamiento. Otra muy distinta es conseguir tres el mismo día.

Entonces, cuando George Han recibió por correo un trío de infracciones por bloquear el carril bus en East 79th Street, se rascó la cabeza. Estaba seguro de no haber infringido las normas de aparcamiento de la ciudad de Nueva York.

“Al principio no me preocupé, porque conozco las reglas de estacionamiento y estos son lugares legales”, dijo. “Sin embargo, resulta que las entradas siguieron llegando. Ya llegamos a las diez.

No era un ser humano quien emitía las multas por las supuestas infracciones de Han. Se trataba de una red de cámaras impulsadas por inteligencia artificial, montadas en los parabrisas de los autobuses públicos de la MTA.

Y resulta que esas cámaras con I.A. se equivocaron. George Han había sido estacionado legalmente y no fue el único al que le multaron por error.

¿El problema? Según la MTA, las cámaras inteligentes no habían sido programadas para saber que no debían emitir infracciones a los vehículos estacionados en las zonas laterales alternativas legales que interrumpen periódicamente el carril M79. Las cámaras tampoco se dieron cuenta de que las rutas de autobús M79 y Bx35 todavía estaban en la fase de "advertencia" de un nuevo patrón de aplicación de la ley, lo que significa que incluso las infracciones legítimas no deberían haber dado lugar a sanciones monetarias.

"Uno de los propósitos de la fase de advertencia para rutas recientemente activadas es resolver cualquier problema antes de que alguien reciba una multa", dijo Tim Minton, Director de Comunicaciones de la MTA. "En esta situación, hubo problemas de programación, tanto en el mapeo de las áreas de las aceras como en el momento de las advertencias en sí, todo lo cual ya se ha resuelto".

En total, la MTA dijo que las cámaras con I.A. de las rutas M79 y Bx35 multaron por error a unos 3,800 vehículos por bloquear los carriles para autobuses. Más de 870 de las infracciones culpables fueron por automóviles, camiones y todoterrenos que estaban estacionados en lugares perfectamente legales.

Johnatan Cuji fue uno de los cientos de conductores que recibieron una citación generada por una máquina, a pesar de que las pruebas fotográficas impresas en la citación muestran que estaba estacionado en una zona legal de estacionamiento lateral alternativo.

“Se puede ver claramente en la imagen que estoy literalmente delante de la línea”, dijo Cuji. “No estaba estacionado en el carril bus. Siempre reviso tres veces o dos veces cada vez que estaciono”.

Según el Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York, las cámaras automáticas de la ciudad (incluidas cámaras de semáforo en rojo, cámaras de velocidad y cámaras de carriles bus) emiten más de 40,000 infracciones por día. El DOT dice que un ser humano tiene la tarea de revisar cada una de esas infracciones generadas por máquinas, pero la agencia se negó a decir cuántos empleados están dedicados al proceso de revisión humana. El DOT también se negó a decir cómo los revisores humanos pasaron por alto los cientos de infracciones erróneas de carriles para autobuses emitidas a lo largo de las rutas M79 y Bx35.

La MTA dijo que las 3,800 infracciones erróneas se han revertido y que se reembolsarán todos los pagos realizados antes de anular las infracciones. La agencia de tránsito también dijo que se ha corregido la mala configuración del software que resultó en infracciones erróneas.

Pero Han dijo que los miles de errores durante el lanzamiento de estas cámaras en los autobuses deberían tener una mayor supervisión del proveedor que instaló y opera la tecnología.

"Ciertamente, cuando pensamos en el papel de la inteligencia artificial en nuestra sociedad y el despliegue de estos programas, realmente hay que hacerlo de una manera intencional que utilice cierto nivel de sentido común antes de activar estos sistemas", dijo Han. .

Una fuente con conocimiento del asunto identificó a la empresa detrás de las cámaras a bordo del autobús como Hayden AI, una empresa que firmó un contrato por valor de 83 millones de dólares para instalar y mantener más de mil sistemas de cámaras impulsados ​​por inteligencia artificial.

Un representante de Hayden AI se negó a responder las preguntas del I-Team sobre las violaciones erróneas y nos remitió nuevamente a la MTA.

Desde que se lanzó el programa de cámaras móviles para autobuses en 2019, la MTA dice que las cámaras con I.A. a bordo de los autobuses públicos han emitido más de 530,000 infracciones a los conductores que bloquean los carriles para autobuses. La agencia de tránsito dice que la iniciativa, que incluye 1,020 autobuses actualmente equipados con cámaras con I.A.: está trabajando para acelerar los autobuses públicos y cambiar el comportamiento de los conductores privados, y solo una pequeña minoría de infractores recibe una segunda citación.

Pero la MTA no ha proporcionado datos desglosados ​​anualmente para mostrar si la incorporación gradual de más cámaras de alta tecnología al sistema está dando lugar a que las infracciones aumenten año tras año. Según los documentos de adquisición, la agencia de transporte acordó pagar a una segunda empresa 58 millones de dólares para equipar 1,000 autobuses adicionales con cámaras móviles, lo que eleva el precio total del programa a 141 millones de dólares.

