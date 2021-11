Búsqueda del FBI en NJ renueva curiosidad sobre la misteriosa desaparición de Jimmy Hoffa

Lo que debes saber El FBI confirmó el viernes que registró un antiguo vertedero debajo de Pulaski Skyway a fines del mes pasado.

Un portavoz de la oficina de campo de Detroit, que ha estado dirigiendo la investigación de décadas sobre la desaparición del exjefe del sindicato de los Teamsters, Jimmy Hoffa, dijo que no podía hablar más porque la declaración jurada está sellada.

El jefe de los Teamsters desapareció en julio de 1975 y se cree que fue asesinado por la mafia, pero su cuerpo nunca ha sido encontrado.

NUEVA JERSEY -- El FBI confirmó el viernes que registró un antiguo vertedero debajo de Pulaski Skyway a fines del mes pasado, aunque un portavoz de la oficina de campo de Detroit, que ha estado dirigiendo la investigación de décadas sobre la desaparición del exjefe del sindicato de los Teamsters, Jimmy Hoffa, dijo que no podía hablar más porque la declaración jurada está sellada.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Su declaración tampoco mencionó a Hoffa específicamente por su nombre o ninguna conexión explícita con el misterio de medio siglo que se ha convertido en uno de los casos sin resolver más notorios de Estados Unidos.

El caso de Hoffa se ha apoderado de la curiosidad de muchos durante el último medio siglo y es uno de los mayores misterios sin resolver de la nación. El jefe de los Teamsters desapareció en julio de 1975 y se cree que fue asesinado por la mafia, pero su cuerpo nunca ha sido encontrado. Fue declarado legalmente muerto en 1982, y los investigadores han pasado las últimas décadas buscando sus restos en todas partes, desde los suburbios de Detroit hasta los Everglades, Japón, California, el antiguo Giants Stadium y un vertedero de Jersey City.

El FBI comenzó a vigilar ese vertedero en las semanas posteriores a la desaparición de Hoffa, siguiendo una pista anónima de que el jefe de los Teamsters había sido enterrado en un gran tambor de acero. Esa búsqueda, como tantas otras a lo largo de los años, no dio con el paradero de su cadáver ni de pistas.

Y, sin embargo, ese antiguo vertedero se encuentra cerca del lugar que el FBI dice que obtuvo una orden de registro para realizar una inspección del sitio, lo que hizo el 25 y 26 de octubre, según la portavoz de la oficina de Detroit, Mara Schneider.

"El personal del FBI de las oficinas de campo de Newark y Detroit completó la encuesta y esos datos se están analizando actualmente", dijo Schneider a nuestra cadena hermana News 4 el viernes. "Debido a que el tribunal selló la declaración jurada en apoyo de la orden de registro, no podemos proporcionar ninguna información adicional".

Hace un día, The New York Times informó que la búsqueda renovada del FBI fue motivada por información del hijo de un asociado de la mafia que, según el periódico, aprendió los secretos de su padre antes de morir y luego los dejó con otro hombre antes de su propia muerte. La última búsqueda en las inmediaciones en relación con el caso se produjo en 2020 y, según el Times, el radar de penetración terrestre mostró formas que posiblemente podrían ser barriles, como se rumoreaba que se había colocado el tambor de acero Hoffa.

No está claro cuánto tiempo le tomará al FBI procesar el análisis de su última inspección del sitio, y no está claro qué tan rápido la agencia divulgaría los detalles.

El principal sospechoso de la desaparición de Hoffa, un antiguo asociado llamado Charles "Chuckie" O'Brien, murió en febrero de 2020 en Florida a la edad de 86 años.

O'Brien fue un compañero constante de Hoffa en las décadas en las que el líder sindical convirtió a los Teamsters en uno de los sindicatos más grandes y poderosos de la nación desde finales de la década de 1950 hasta principios de la de 1970. Después de la desaparición aún sin resolver de Hoffa en 1975, O'Brien se convirtió en uno de los principales sospechosos cuando el gobierno federal lo acusó públicamente de recoger a Hoffa y llevarlo a la muerte.

Su hijastro calificó la acusación de falsa, pero dijo que "prácticamente" todos la creían.

Los agentes del FBI interrogaron a O'Brien sobre la muerte al menos una docena de veces.

En una entrevista con The Associated Press en 2006, O'Brien negó tener algo que ver con la desaparición de Hoffa y dijo que no creía que el misterio de su muerte se resolvería.

O'Brien dijo que veía a Hoffa como una figura paterna. Era un niño cuando Hoffa lo acogió junto con su madre.

“Es muy frustrante. Tengo mucho amor por él y su familia ", dijo O'Brien.

Hoffa fue presidente de los Teamsters de 1957 a 1971. El FBI ha dicho que su desaparición probablemente estuvo relacionada con sus intentos de recuperar el poder en el sindicato. Se sabía que Hoffa tenía la intención de testificar ante el panel especial de investigación del Senado de Estados Unidos, conocido como el Comité de la Iglesia, sobre la participación de la mafia en complots respaldados por Estados Unidos para asesinar al presidente cubano Fidel Castro, dijo O'Brien a AP.