Buscan a Turista de Maine que desapareció en Nueva York; vista por última vez subiendo a una camioneta en Times Square

NUEVA YORK - Una mujer que visitaba la ciudad de Nueva York desde Maine desapareció después de haber sido vista por última vez subiendo a una camioneta en Times Square el lunes, dijo la policía.

Christine Hammontree fue vista por última vez afuera de un McDonald's en la intersección de West 45th Street y Seventh Avenue, dijo la policía. Se dijo que la joven de 29 años vestía una camisa azul claro, pantalones cortos, chanclas negras y una mochila naranja y mide alrededor de 5'9, según la descripción de la policía.

Fuentes dijeron a nuestra cadena hermana NBC 4 New York que la residente de Plymouth, Maine, vino a la ciudad para ver a su novio, y dijo que hay un video de Hammontree interactuando con personas en el McDonald's mientras tomaban cócteles "nutcracker" (licor fuerte con jugo de frutas).

Alrededor de las 2 a.m., Hammontree se sube a una camioneta con una mujer y dos hombres del restaurante, que fue la última vez en ser vista, reportó NBC New York. No estaba claro si el SUV en el que se subió era un viaje compartido, según las fuentes, y la policía está tratando de rastrear el vehículo.

Cualquiera con información puede llamar confidencialmente al 1-888-57-PISTA (7472).