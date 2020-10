Bodeguero secuestrado en NJ es encontrado en El Bronx

NUEVA YORK -- El propietario de una bodega de Nueva Jersey que fue visto secuestrado a punta de pistola y empujado en la parte trasera de un camión por dos hombres fue encontrado a salvo en la ciudad de Nueva York.

Los investigadores dicen que dos hombres entraron a la tienda en la esquina de 10th Avenue y E 28th Street en Paterson poco después de que Miguel Espejo abriera su tienda el jueves por la mañana. Los sospechosos armados atacaron a Espejo y lo golpearon en la cabeza, y uno de ellos fue visto en un video de vigilancia poniéndolo en un estrangulamiento.

Los presuntos secuestradores luego arrastraron a Espejo fuera de la tienda y lo empujaron dentro de una camioneta U-Haul antes de partir, según un hombre que llamó al 911 después de ver los pies del dueño de la bodega asomando por las puertas traseras casi cerradas de la camioneta.

Antes de que encontraran a Espejo, las personas que lo conocen como un hombre generoso temían lo peor.

Podría decirle, Sr. Miguel, 'Me falta cambio' y él dice 'Adelante, me pagas cuando pueda' ", dijo Elijah Wimbush a nuestra cadena hermana, NBC 4 New York." ​​Es alguien a quien toda la ciudad ama. Verá que estoy llorando ahora mismo porque no sé qué está pasando, si él está bien. Me rompe el corazón."

La policía de Paterson, la policía de la ciudad de Nueva York y el FBI se unieron a la búsqueda de Espejo y hubo una persecución policial, pero los detalles no están claros. Más tarde, los agentes encontraron al dueño de la bodega atado, pero a salvo con solo heridas leves, en el Bronx esa misma tarde.

Un portavoz del FBI dijo que uno de los sospechosos fue detenido.

No se conocieron de inmediato otros detalles sobre el secuestro.