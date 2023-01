Ayuntamiento vota a favor de proyecto de ley que cambiará pedidos de comida a domicilio en NYC

NUEVA YORK -- En la Ciudad de Nueva York, los clientes deberán tener mucho cuidado al realizar sus pedidos de entrega de alimentos.

El jueves, el Concejo Municipal de Nueva York votó a favor del proyecto de ley "Skip the Stuff"(Omitir las cosas), que prohibiría que los servicios de comida para llevar y entrega proporcionen utensilios, condimentos o servilletas de plástico a menos que el cliente lo solicite explícitamente.

El patrocinador principal del proyecto de ley es la concejala Marjorie Velazquez y el co-patrocinador principal, el concejal Erik Bottcher. El proyecto de ley hizo su ronda por primera vez cuando se presentó al consejo de la ciudad de Nueva York el 12 de diciembre de 2022.

Docenas de residentes y defensores asistieron a la audiencia el mes pasado para hacer oír su voz en apoyo del proyecto de ley. El objetivo general del proyecto de ley Skip the Stuff es ayudar a garantizar que los consumidores no dependan de plásticos de un solo uso para cada pedido para llevar.

La aprobación de Skip the Stuff tiene como objetivo reducir en gran medida la cantidad de plástico desechable que se envía a los vertederos e incineradores de Nueva York. La Ciudad de Nueva York gasta al menos $42 millones por año en tarifas de gestión de desechos solo para alimentos desechables de un solo uso.

Además, el aumento del uso de aplicaciones de entrega y la cantidad de pedidos para llevar se han más que duplicado desde el inicio de la COVID-19, lo que exacerba la cantidad de desechos producidos.

"El proyecto de ley es una gran victoria porque resultará en la reducción de plásticos desechables de un solo uso que se fabrican a partir de combustibles fósiles que destruyen el clima", dijo Eric A. Goldstein, abogado principal y director ambiental de la Ciudad de Nueva York en NRDC (Natural Resources Defense Council). "Es también va a ahorrar dinero a los restaurantes en materiales innecesarios de un solo uso”.

El ahorro de costos para los restaurantes de la Ciudad de Nueva York es otro punto central de la legislación. Los restaurantes en los EEUU gastan $19 mil millones por año en utensilios de comida para llevar, como utensilios, tazones, tazas, etc., mientras que se usan y desechan aproximadamente 100 millones de utensilios de plástico todos los días en todo el país, de acuerdo con el NRDC.

“Miles de millones de libras de plástico cubren el 40 % de la superficie de nuestros océanos y nosotros contribuimos a eso”, dijo el concejal Erik Bottcher. “Es por eso que estoy tan orgulloso de ser uno de los principales copatrocinadores de la Legislación Skip the Stuff. Gracias al presidente Velázquez por patrocinar este proyecto de ley y celebrar esta importante audiencia. También estoy agradecido con los increíbles defensores y organizaciones como Reusable NYC que trabajan en este tema todos los días”.

El proyecto de ley también incluye protecciones para los restaurantes que utilizan proveedores de entrega de alimentos de terceros, advertencias para las infracciones por primera vez y requisitos de educación para informar a las empresas y consumidores sobre las nuevas reglas.

"Alrededor de 20 000 toneladas de utensilios de plástico no reciclables para alimentos se desechan anualmente en la ciudad de Nueva York y terminan en vertederos e incineradores que son problemáticos para el medio ambiente", agregó Raine Manley, miembra de la coalición Reusable NYC y directora regional de campañas digitales en NRDC. "Cuando el alcalde Adams promulgó esta ley, esta la legislación significará que no habrá más tenedores de plástico no deseados, montones de servilletas y paquetes de ketchup amontonados en los cajones de la cocina de los neoyorquinos de toda la ciudad”.