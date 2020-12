Avistamiento “mágico” de ballena en el río Hudson deleita a testigos, pero preocupa a los expertos

NUEVA YORK - No muy lejos del museo Intrepid, una ballena jorobada salió del río Hudson y deleitó a los neoyorquinos, pero los expertos dicen que están preocupados por la ballena debido al tráfico de embarcaciones.

Los avistamientos de ballenas en el Hudson no son comunes, pero ocurren. Por lo general, solo siguen a los peces, según los expertos marinos. La última vez que una ballena nadó por el Hudson fue en 2016, pero los últimos avistamientos comenzaron el lunes. Andrés de Guzmán y Rhoda Marasafawy dicen que caminaban por el río cuando Guzmán notó algo en el agua.

"Vi la forma de algo … y pensé: ¿viste eso?" Guzmán recordó haberle preguntado a su esposa.

La pareja dijo que vio a la ballena salir de la superficie y vieron el vapor de agua salir de su espiráculo.

"Estábamos como wow, eso es increíble, es una ballena", dijo Marasafawy. "Realmente no podíamos creerlo. No esperábamos ver una ballena en medio del Hudson".

El martes se produjeron más avistamientos, algunos por la Estatua de la Libertad. Gotham Whales, un grupo de investigación y defensa de la ciudad de Nueva York, se enteró de los avistamientos y dijo que reconocieron instantáneamente a la jorobada por sus aletas dorsales.

"Esta ballena es la ballena número 89 y la primera vez que vimos esta ballena fue en 2018, hace dos años", dijo Sarah Ryan Hudson, científica ciudadana de la organización.

La última vez que una ballena nadó a través del Hudson fue en 2016. Si bien no es demasiado inusual que una ballena sana siga su comida hacia el río, el principal problema con eso es el tráfico pesado de botes en el Hudson. Los expertos advierten a los navegantes que tengan cuidado mientras la ballena número 89 esté aquí.

"Si una ballena entró en el puerto y no estaba comiendo, podríamos preocuparnos de que pudiera haber algo malo con ella. Está desorientada … no sabe a dónde va. Pero como está comiendo, no lo estamos ", dijo Hudson.

Hay preocupaciones si el jorobado puede encontrar el camino de regreso al océano. Puede que se quede un rato y explore, pero al final debería ir a donde están los peces y salir del Hudson.

Para de Guzman y Marasafawy, la pareja simplemente dice que fue un momento "mágico" en un año caótico.

"Fue como inspirador. Increíble, de todas las cosas en 2020 esperar, o no esperar, una ballena jorobada en el río Hudson. Es increíble", dijo de Guzmán.