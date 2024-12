Avioneta aterriza en plena autopista de Nueva York

NUEVA YORK -- Una avioneta con tres personas a bordo aterrizó el viernes en plena autopista estatal de Nueva York cerca de Albany, interrumpiendo el tráfico en la zona pero sin dejar heridos, dicen las autoridades.

Se cerraron dos carriles después de que el avión aterrizó en la NY Thruway cerca de la salida 23 alrededor de las 12:40 p.m. La policía estatal dice que el piloto y dos pasajeros eran los únicos a bordo. No se reportaron heridos.

La Administración Federal de Aviación dice que el piloto informó un problema con el motor poco antes del aterrizaje de emergencia.

No hubo más detalles disponibles de inmediato.

🚨TRAFFIC ALERT: NYS Thruway northbound near Exit 23 in Albany, a small plane made a landing on the roadway. two lanes are currently closed. Minor injuries reported. pic.twitter.com/i6wZnidZYT