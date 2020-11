Así serán los famosos escaparates navideños de Macy’s en Herald Square este año

Lo que debes saber Es una tradición anual, pero los escaparates de Macy's de fama mundial de esta temporada navideña tendrán un mensaje especial: un gran agradecimiento a "los socorristas, los trabajadores esenciales, los manifestantes por la igualdad y los neoyorquinos que mostraron su valor, buen humor y espíritu de esperanza durante un año tumultuoso".

Los escaparates animados e interactivos de Macy's tienen un tema general este año de "Give, Love, Believe" (o Dar, Amar, Creer") donde los artistas de los escaparates se enfocarán en mostrar el espíritu poderoso y vibrante de los neoyorquinos.

Las ventanas navideñas de Macy's Herald Square se pueden ver en el lado de Broadway de la tienda desde el 19 de noviembre hasta el 1 de enero.

NUEVA YORK -- Es una tradición anual, pero los escaparates de Macy's de fama mundial de esta temporada navideña tendrán un mensaje especial: un gran agradecimiento a "los socorristas, los trabajadores esenciales, los manifestantes por la igualdad y los neoyorquinos que mostraron su valor, buen humor y espíritu de esperanza durante un año tumultuoso".

Los escaparates animados e interactivos de Macy's tienen un tema general este año de "Give, Love, Believe" (o Dar, Amar, Creer") donde los artistas de los escaparates se enfocarán en mostrar el espíritu poderoso y vibrante de los neoyorquinos.

“Macy's es parte del tejido de la ciudad de Nueva York. Nuestras famosas ventanas navideñas de este año reflejan el poder, la determinación y el espíritu de nuestra comunidad resiliente ”, dijo Scott Devine, vicepresidente de comercialización visual de Macy. "Queremos agradecer a los socorristas, trabajadores esenciales y neoyorquinos de todos los días que se unieron este año para apoyarse mutuamente y a la ciudad que llamamos hogar. Con una dosis de fantasía y un toque de brillo, esperamos que nuestra carta de amor sirva para encantar, deleitar y honrar a nuestros compañeros neoyorquinos mientras celebramos las fiestas navideñas".

Los famosos escaparates navideños de Macy's han sido un elemento de las temporadas navideñas en la ciudad de Nueva York desde 1874.

Un equipo de más de cien trabajadores, incluyendo artistas, animadores, carpinteros, electricistas y expertos en iluminación, dará vida a los escaparates.

Las ventanas contarán con una gran variedad de escenas, que incluyen: una activa ciudad de Nueva York con letreros de neón brillantes anunciando el agradecimiento en 16 idiomas diferentes; los elfos de Macy's decorando de manera hilarante letras gigantes deletreando "Thank You" (o "Gracias" en inglés) en un paisaje urbano completo con aplausos en apoyo a los socorristas y trabajadores esenciales; e incluso una pantalla digital interactiva donde los visitantes pueden ayudar a deletrear "Thank You".

Junto con las seis ventanas en la avenida de Broadway, Macy's también presentará nuevas ventanas digitales en el lado de la calle 34 del edificio celebrando la magia de Santa Claus en Macy's. Las ventanas brindarán a los espectadores la oportunidad de participar en juegos divertidos e interactivos.

Las ventanas navideñas de Macy's Herald Square se pueden ver en el lado de Broadway de la tienda desde el 19 de noviembre hasta el 1 de enero. Macy's Downtown Brooklyn también ofrecerá un celebración de agradecimiento a la ciudad de Nueva York a través de una presentación clásica de ventanas. Los escaparates de las tiendas Macy's en el centro de Brooklyn se mostrarán desde el 27 de noviembre hasta el 1 de enero.