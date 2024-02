Arrestan mujer en ataque con botella de metal a músico del metro en Herald Square

Lo que debes saber Una mujer ha sido arrestada por el ataque con botella captado por la cámara contra un músico de Herald Square mientras actuaba para la multitud nocturna a principios de este mes, dijo el jueves la Policía de la Ciudad de Nueva York.

Amira Hunter, de Brooklyn, fue acusada un día antes de agresión en el ataque del 13 de febrero en el centro de tránsito del centro de la ciudad. No estaba claro si tenía un abogado.

La policía alega que Hunter es la mujer que se ve en el video golpeando a Iain Forrest en la nuca con su botella de agua de metal. El video muestra a la mujer apoyada en una columna en la estación de la calle 34 mientras mira su teléfono, luego lo guarda en su bolso y marcha detrás de Forrest. Ella agarra su botella de agua de metal y lo golpea con fuerza.

“Simplemente sentí en medio de la actuación una terrible colisión en la parte posterior de mi cabeza”, recordó Forrest, un estudiante de medicina y violonchelista eléctrico con el nombre artístico de Eyeglasses.

El integrante de “Music Under New York” dijo que no sabía qué le había causado “mucho dolor” y estaba desorientado.

También dijo que no era la primera vez que lo atacaban en tránsito. Forrest dice que alguien intentó robar su instrumento cuando actuaba en Times Square el año pasado.

“No creo que pueda seguir haciendo esto”, anunció en su Instagram dos días después del último ataque. "Suspenderé indefinidamente las actuaciones en el metro".

Si bien la MTA no registra cifras específicas de agresiones a músicos en las estaciones de metro, Forrest dice que cree que rastrear esas cifras y desviar recursos puede ayudar a prevenir futuros ataques.

“Si hablas con alguno de estos músicos, te dirá que les pasó algo similar. Fueron agredidos. Fueron atacados y acosados”, dijo Forrest.

El músico lleva casi una década entreteniendo a locales y turistas en las estaciones de metro. También interpretó el Himno Nacional en el Madison Square Garden en diciembre pasado.