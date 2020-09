Arrestan a nueve tras violento choque entre manifestantes y policía en Rochester

NUEVA YORK — Nueve manifestantes fueron arrestados en Rochester como manifestaciones por la muerte de un hombre negro que perdió el conocimiento después de que la policía le cubriera la cabeza con una capucha continuó por cuarta noche.

Tres agentes fueron tratados en hospitales por las lesiones que sufrieron cuando se les lanzaron "proyectiles y artefactos incendiarios" durante las protestas del sábado por la noche por la muerte de Daniel Prude a principios de este año, dijo el teniente Greg Bello de la policía de Rochester en un comunicado de prensa.

The Democrat and Chronicle informaron que algunos manifestantes fueron alcanzados por proyectiles y miles marcharon por las calles de la tercera ciudad más grande de Nueva York. La policía no proporcionó información sobre las lesiones de los manifestantes.

La Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU por sus siglas en inglés) criticó el uso policial de “tácticas militares” que incluyen cañones de sonido, explosiones, gases lacrimógenos y bolas de pimienta contra los manifestantes.

Negocios en la Gran Manzana resultaron vandalizados después de que manifestantes protestaran tras la muerte del afroamericano Daniel Prude. Carolina Ardila reporta.

"Las personas que hablan no son combatientes enemigos, y disparar explosiones relámpago, gases lacrimógenos y bolas de pimienta en las manifestaciones contra la violencia policial solo demuestra el punto", dijo el domingo el director del capítulo de NYCLU Genesee Valley, Iman Abid, en un comunicado. "El alcalde y el RPD deben detener estas tácticas de guerra ahora".

Las marchas se llevaron a cabo cuando el fiscal general de Nueva York anunció el sábado que un gran jurado investigaría la muerte de Prude.

"La familia Prude y la comunidad de Rochester han pasado por un gran dolor y angustia", dijo la procuradora general Letitia James en un comunicado el sábado. Ella dijo que el gran jurado sería parte de una "investigación exhaustiva".

La muerte de Prude fue resultado de que su hermano llamara en busca de ayuda por su comportamiento errático en marzo ha provocado protestas desde que se hizo público el video del encuentro el miércoles, y los manifestantes exigieron responsabilidad policial y legislación para cambiar la forma en que las autoridades responden a las emergencias de salud mental.

Prude, de 41 años, estaba desnudo y esposado cuando los agentes lo sujetaron y respondieron a la llamada de su hermano. El video de la cámara del cuerpo de la policía muestra a los oficiales cubriendo la cabeza de Prude con una "capucha para escupir" diseñada para proteger a la policía de los fluidos corporales, y luego presionando su rostro contra el pavimento durante dos minutos. Prude murió una semana después de que le retiraran el soporte vital.

El médico forense del condado de Monroe enumeró la forma de muerte como homicidio causado por "complicaciones de la asfixia en el contexto de la restricción física". El informe citó el delirio excitado y la intoxicación aguda por fenciclidina, o PCP, como factores contribuyentes.

Una investigación de asuntos internos de la policía absolvió a los agentes involucrados de cualquier irregularidad, concluyendo en abril que sus "acciones y conductas mostradas al tratar con Prude parecen ser apropiadas y consistentes con su entrenamiento". Los siete oficiales fueron suspendidos el jueves luego de que la familia de Prude publicara el video de la escena.

La alcaldesa Lovely Warren agradeció a James por tomar medidas en lo que ella llamó "una época difícil en Rochester". Los manifestantes han pedido a Warren y al jefe de policía, La’Ron Singletary, que renuncien por la demora en dar a conocer los detalles de la muerte de Prude.