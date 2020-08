Aquí todo lo que tienes que saber acerca del COVID-19 de acuerdo a la OMS

La OMS publicó en su sitio web una guía de salud sobre el brote y cómo prevenir el contagio.

PULSA AQUÍ para ver la información completa.

Aquí la síntesis de esa información.

¿Qué es el coronavirus?

Los coronavirus son una gran familia de virus que se encuentran tanto en animales como en humanos. Algunos infectan a personas y se sabe que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS)

Entonces ¿en qué se diferencia del coronavirus que se detectó en Wuhan?

Un nuevo coronavirus (CoV), ahora llamado 2019-nCoV, es una nueva cepa que no se ha identificado previamente en humanos. Tampoco se había detectado antes de que se conociera el brote en Wuhan en diciembre de 2019.

¿Este virus es el mismo que el SARS?

No, el 2019-nCoV pertenece a la misma familia de virus que el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV), pero no es el mismo virus.

¿Qué tan peligroso es?

Al igual que con otras enfermedades respiratorias, la infección con 2019-nCoV puede causar síntomas leves, como secreción nasal, dolor de garganta, tos y fiebre. Puede ser más grave para algunas personas y puede provocar neumonía o dificultades respiratorias. En casos extremos, la enfermedad puede ser mortal. Las personas mayores y las personas con afecciones médicas preexistentes (como diabetes y enfermedades cardíacas) parecen ser más vulnerables al contagio.

¿Puede un animal contagiar a los humanos con el 2019-nCoV?

Las investigaciones detalladas encontraron que el SARS-CoV se transmitió de gatos de civeta a humanos en China en 2002 y el MERS-CoV de camellos dromedarios a humanos en Arabia Saudita en 2012. Varios coronavirus conocidos son propios de animales, pero estos aún no se han transmitido a humanos. A medida que la investigación avanza en todo el mundo, es probable que se identifiquen más coronavirus

La fuente animal del 2019-nCoV aún no se ha identificado. Esto no significa que usted pueda contagiarse con 2019-nCoV de un animal salvaje o de su mascota. Es probable que un mercado de animales vivos en China fuera el foco de algunas de las primeras infecciones reportadas en humanos. Para protegerse, cuando visite mercados de animales vivos, evite el contacto directo sin protección con animales, así como con las superficies en contacto con estos.

Se debe evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocidos. La carne cruda, la leche y otros productos de origen animal deben manipularse con cuidado para evitar la contaminación cruzada con alimentos crudos.

¿Mi mascota puede contagiarme de 2019-nCoV?

No, en la actualidad no hay evidencia de que los animales de compañía o mascotas, como gatos y perros, sean una fuente de propagación del 2019-nCoV.

¿Se puede transmitir el 2019-nCoV de persona a persona?

Sí, el 2019-nCoV causa enfermedades respiratorias y puede transmitirse de persona a persona, en general después del contacto directo con un paciente infectado, por ejemplo, en un lugar de trabajo, en la casa o en un centro de atención médica.

¿Qué puedo hacer para evitar el contagio?

1.- Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante para manos a base de alcohol o agua y jabón. Estas sustancias aniquilan el virus s si está en sus manos.

2.- Mantenga una distancia de al menos 6 pies entre usted y otras personas, en particular de aquellos que tosen, estornudan y tienen fiebre. Cuando alguien que está infectado con una enfermedad respiratoria, como 2019-nCoV, al toser y estornudar proyecta pequeñas gotas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede respirar el virus.

3.- Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus.

4.- Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica lo antes posible. Informe a su proveedor de atención médica si ha viajado a un área de China donde hay casos de 2019-nCoV, o si ha estado en contacto cercano con alguien que ha viajado desde China y tiene síntomas respiratorios.

¿La máscara puede protegerme?

El uso de una máscara médica puede ayudar a limitar la propagación de algunas enfermedades respiratorias. Sin embargo, el uso de una máscara no impide el contagio y deben tomarse otras medidas de prevención, incluida la higiene de las manos y las vías respiratorias, y evitar el contacto directo con una persona enferma.

¿Cómo se debe usar la máscara?

1.- Antes de ponerse una máscara, lávese las manos con un desinfectante para manos a base de alcohol o agua y jabón.

2.- Cubra la boca y la nariz con una máscara y asegúrese de que no haya espacios entre su rostro y la máscara.

3.- Evite tocar la máscara mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos con un desinfectante para manos a base de alcohol o agua y jabón.

4.- Reemplace la máscara con una nueva tan pronto como esté húmeda y no reutilice las máscaras de un solo uso.

5.- Para quitar la máscara, hágalo por detrás (no toque el frente de la máscara); deseche de inmediato en un contenedor cerrado y lávese las manos con un desinfectante para manos a base de alcohol o agua y jabón

¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en las superficies?

Todavía no se sabe cuánto tiempo sobrevive el virus 2019-nCoV en las superficies, aunque la información preliminar sugiere que el virus puede sobrevivir unas pocas horas. Los desinfectantes simples pueden matar el virus.

¿Cuánto dura el período de incubación?

El período de incubación es el tiempo entre la infección y el inicio de los síntomas clínicos de la enfermedad. Las estimaciones actuales del período de incubación oscilan entre 2 y 11 días, y estas estimaciones será más precisas a medida que haya más datos disponibles. Según la información de otras enfermedades de coronavirus, como MERS y SARS, el período de incubación de 2019-nCoV podría ser de hasta 14 días.

¿Los antibióticos son efectivos para prevenir y tratar el 2019-nCoV?

No, los antibióticos no funcionan contra los virus, solo funcionan en infecciones bacterianas. El nuevo coronavirus es un virus y, por lo tanto, los antibióticos no deben usarse como un medio de prevención o tratamiento.

¿Hay vacunas o tratamientos?

De momento, no hay vacunas para prevenir la infección porque se trata de un virus nuevo. Tampoco hay medicamentos específicos para este virus, pero los infestados deben recibir tratamiento para aliviar los síntomas. Se están investigando tratamientos específicos que se pondrán a prueba en ensayos clínicos.

Los antibióticos no son efectivos contra los virus, solo contra las bacterias. Sin embargo, algunos pacientes hospitalizados por el nuevo coronavirus pueden recibir antibióticos si la infección coexiste con una bacteria.

El director de la OMS ha informado que ya se está trabajando activamente en la vacuna, y que ha habido progresos.