Amtrak suspende servicio entre NY Penn y New Haven tras incendio cerca de vías en El Bronx

NUEVA YORK -- Un incendio cerca de las vías de tren en El Bronx ha causado la pérdida de energía para los trenes en la zona, afectando a los viajes en tren entre New York Penn Station y New Haven, Connecticut, según un comunicado de Amtrak.

Todos los servicios entre New York Penn Station y New Haven quedan suspendidos durante el resto del día. No obstante, habrá servicios limitados entre Boston South Station y New Haven.

El incendio de un transformador cerca de las avenidas Bronxdale y Sacket, en el barrio de Parkchester, se reportó sobre las 3 p.m. el martes.

Amtrak también declaró que se había producido un incendio de matorral en la misma zona, aunque no estaba claro qué incendio se inició primero, o si uno provocó el otro.

Los trenes que se aproximan a la estación Penn de Nueva York están siendo desplazados fuera de la zona a velocidades reducidas utilizando motores diésel. Actualmente, no hay una estimación de cuándo se reanudarán las operaciones normales.

Amtrak recomienda a los clientes que viajen entre Nueva York y New Haven que utilicen los servicios de Metro-North Railroad, ya que están aceptando billetes de Amtrak debido a la actual interrupción del servicio.

Los clientes con reservas en los trenes afectados normalmente serán acomodados en trenes con horarios de salida similares o en otro día.

Metro-North aceptará los billetes de Amtrak, pero sólo para los trenes que salgan de Grand Central Terminal.

Amtrak no cobrará cargos adicionales a los clientes que deseen cambiar su reserva durante el horario modificado llamando al 1-800-USA-RAIL.