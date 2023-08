Alcalde Adams intensifica llamado para conseguir permisos de trabajo para migrantes en NYC

Lo que debes saber El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, está intensificando sus llamados a la Casa Blanca para que acelere los permisos de trabajo para miles de solicitantes de asilo.

Adams se unió a docenas de líderes electos en el Bajo Manhattan el jueves pidiendo que se permita a los inmigrantes en la ciudad trabajar a medida que siguen llegando más personas. Sin embargo, no fueron los únicos en alzar sus voces: había un grupo pequeño pero vocal que intentaba ahogar ese mensaje.

Hubo opiniones contrapuestas sobre un tema que tiene a Nueva York en un enfrentamiento con el gobierno federal que estalló el jueves en la manifestación American Dream Works en Foley Square.

"Estamos diciendo que debemos acelerar las visas de trabajo. Es simplemente sentido común", dijo Adams refiriéndose a los más de 100,000 solicitantes de asilo que cruzaron la frontera y buscaron refugio en la Ciudad de Nueva York durante el año pasado.

Carlos, quien llegó de Perú hace tres meses, estuvo presente en el rally para pedir que se agilicen las visas de trabajo diciendo que quiere trabajar.

El TPS permite que las personas de ciertos países obtengan esa oportunidad más rápido y las reglas federales generales exigen un período de espera de 150 días para los solicitantes de asilo, un período de tiempo que la multitud presente en Foley Square, que estaba llena de miembros de sindicatos, dice que los solicitantes de asilo no tienen, añadiendo además que hay miles de puestos de trabajo vacantes.

"Hay muchos trabajos para ellos. No están quitando el trabajo a nadie", dijo un manifestante en la manifestación.

Nora Danielson Lanier, una madre de Brooklyn con un cartel que decía "¡DEJEMOS QUE NUESTROS NUEVOS VECINOS ALIMENTEN A SUS HIJOS!", está de acuerdo.

"Quería mostrarles a mis hijos cómo defender lo que es correcto y dar la bienvenida a nuestros vecinos", dijo Lanier, que apoya los permisos de trabajo para los solicitantes de asilo.

Esta semana, la gobernadora Kathy Hochul estuvo en Washington D.C. para hablar con miembros de la administración Biden. La llamó una conversación "franca" y "productiva", y agregó que el presidente y el personal acordaron proporcionar recursos para identificar a los inmigrantes que ya tienen autorización para trabajar.

"Este es un primer paso crítico, pero no nos equivoquemos: no es suficiente para abordar completamente esta crisis", dijo Hochul en un comunicado.

No todos en el Bajo Manhattan apoyaron el jueves la visión del gobernador y el alcalde. La policía escoltó a un puñado de estos manifestantes. Uno le dijo a nuestra cadena hermana News 4 New York que no está en contra de la inmigración, sino que está en contra de permitir que las personas que cruzan la frontera pasen delante de la fila. Mientras que otro dijo que se trata de los más de mil millones de dólares que ha gastado la ciudad.

"[Adams] está arruinando el presupuesto de la ciudad a propósito", se escuchó gritar a Jonathan Rinaldi, candidato republicano al Concejo Municipal de Nueva York. "Esto no tiene nada que ver con la inmigración".

Mientras estaba en el escenario, el alcalde dijo que la ciudad gastó ese dinero para cumplir con su obligación como ciudad santuario y luego exigió que la Casa Blanca diera un paso al frente.

"Sal al campo y pelea esta batalla con nosotros", dijo Adams.

No todos los solicitantes de asilo son de países de habla hispana: algunos también son de África y naciones insulares.

Varios líderes locales, estatales y federales dijeron a News 4 New York que las discusiones sobre el asunto están en curso.