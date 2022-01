Adams elige a controversial ex oficial del NYPD para puesto de seguridad pública de NYC

Lo que debes saber El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, nombró a un ex oficial de policía de alto rango con un pasado cuestionable como su vicealcalde de seguridad pública, reviviendo una posición no vista en la Gran Manzana desde principios de la década de 1990.

El exjefe de Departamento de la Policía de la Ciudad de Nueva York, Philip Banks, confirmó su selección, que había sido ampliamente anticipada desde la elección de Adams, en un ensayo invitado publicado el viernes en el New York Daily News.

Philip Banks abandonó abruptamente el departamento de policía en 2014 después de que el entonces comisionado William Bratton anunciara su ascenso a primer comisionado adjunto. Más tarde se reveló que era un cómplice no acusado en un plan de soborno policial.

La oficina del alcalde envió un anuncio oficial horas después de que apareciera el ensayo de Banks, pero no respondió a las preguntas de la agencia de prensa The Associated Press sobre su selección.

"Necesito un socio en el gobierno que comprenda lo que se necesita para mantener seguros a los neoyorquinos. Phil Banks es esa persona, y estoy agradecido por su continuo servicio público en este nuevo rol para ayudar a nuestra administración a brindar la seguridad que necesitamos y la justicia que merecen”, dijo Adams en un comunicado emitido por su oficina.

Banks, uno de los principales asesores de Adams, ha estado ayudando a remodelar el departamento de policía para la nueva administración del alcalde, asumiendo un papel de liderazgo en la búsqueda que llevó al nombramiento de Keechant Sewell como la primera comisionada de policía de la ciudad.

Adams, un ex capitán de policía, ha prestado gran atención a su antiguo departamento en su primera semana en el trabajo, acompañando a Sewell a los eventos y dirigiéndose a los oficiales una mañana al pasar lista.

Por lo general, el comisionado de policía informa directamente al alcalde y tiene la última palabra sobre cuestiones disciplinarias y de contratación. No quedó claro de inmediato cómo podría cambiar eso con Banks asumiendo también un papel de liderazgo en seguridad pública.

Adams seleccionó previamente al hermano de Banks, David Banks, para que se desempeñara como rector de escuelas de la ciudad.

El New York Post reportó el mes pasado que la exjefa de policía de Seattle, Carmen Best, perdió el puesto de comisionada después de plantear preocupaciones de que tendría que informar a un vicealcalde por seguridad pública, lo que debilitó la autoridad y el poder del comisionado.

Los documentos judiciales mostraron que los investigadores federales obtuvieron la aprobación para una intervención telefónica en el teléfono celular de Banks el día antes de que renunciara en medio de preguntas sobre $300,000 que terminaron en cuentas bancarias que le pertenecían a él y su esposa.

Banks negó haber actuado mal, pero se disculpó por lo que dijo que fue un error al interactuar con dos hombres que fueron a prisión por su participación en el plan de sobornos.

Banks dijo que había invertido su dinero con uno de los hombres, un recaudador de fondos para el ex alcalde Bill de Blasio, porque creía que era un hombre de negocios legítimo.

"Nunca violé la ley, ni traicioné la confianza del público al abusar de mi autoridad como funcionario de la policía de Nueva York", escribió Banks en su ensayo invitado.

“El tema central de los informes sobre mi participación en el esquema de corrupción fue que yo era parte de él; que intercambié favores como alto funcionario de la policía de Nueva York por alguna forma de compensación. Eso es 100% falso ”, escribió Banks.

También negó haber abandonado la policía de Nueva York para evitar un juicio disciplinario departamental sobre la investigación, y calificó la sugerencia de "completamente falsa".

Banks se incorporó al departamento de policía en 1986 y trabajó como comandante en jefe de un distrito de patrulla de Manhattan y de varios precintos antes de ser nombrado jefe de departamento en marzo de 2013.

"Es algo extraño ver y escuchar cómo su nombre es arrastrado por el barro", escribió Banks.