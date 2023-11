Adams cancela abruptamente reuniones en Washington sobre la crisis migratoria, regresa a NYC

Lo que debes saber Los alcaldes de Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles y Nueva York están presionando para reunirse con el presidente Joe Biden para obtener ayuda federal para gestionar el aumento de inmigrantes que, según dicen, están llegando a sus ciudades con poca o ninguna coordinación, apoyo o recursos de su administración.

NUEVA YORK -- El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, canceló abruptamente reuniones en Washington, D.C. donde planeaba reunirse con un grupo de alcaldes de las ciudades más grandes de Estados Unidos y la Casa Blanca para tratar la actual crisis migratoria.

Adams llegó a Washington y poco después regresó en un avión a la Ciudad de Nueva York.

"El alcalde regresa a la ciudad de Nueva York para abordar un asunto. Estas reuniones serán reprogramadas lo antes posible", dijo un portavoz del alcalde a NBC New York.

No hubo información adicional disponible de inmediato sobre el cambio de planes del alcalde.

En una entrevista exclusiva con NBC New York el miércoles, Adams dijo que él y los alcaldes de las otras ciudades (Chicago, Denver, Houston y Los Ángeles) se reunirían con legisladores federales para ayudarlos a desarrollar un plan para gestionar el aumento de inmigrantes que, según dicen, están llegando con poca, hasta ahora, coordinación, apoyo o recursos de la administración del presidente Joe Biden.

"Ésta es una crisis insostenible creada por el hombre y necesitamos encontrar soluciones reales", dijo Adams a nuestra cadena hermana NBC New York. "Esto no es sostenible… necesitamos que todos tengamos la misma voz en cuanto a que esto no debería sucederle a la humanidad en la Ciudad de Nueva York."

Los inmigrantes duermen en los vestíbulos de las comisarías de policía de Chicago. En Nueva York, una terminal de cruceros se convirtió en refugio. En Denver, el número de inmigrantes que llegan se ha multiplicado por diez y el espacio disponible para albergarlos se ha reducido. Con menos autorizaciones de trabajo disponibles, estos inmigrantes no pueden encontrar trabajo que les permita conseguir una vivienda adecuada.

El alcalde de Denver, Mike Johnston, que encabeza la coalición, dijo que casi todas las conversaciones que ha tenido con los inmigrantes que llegan son iguales: ¿Puede ayudarlos a encontrar un trabajo?, le preguntan.

“La crisis es que tenemos gente aquí que quiere trabajar desesperadamente. Y aquí tenemos empleadores que quieren desesperadamente contratarlos. Y tenemos un gobierno federal que se interpone en el camino de los empleadores que quieren contratar empleados que quieran trabajar”, ​​dijo Johnston.

También firmaron los alcaldes de las cuatro ciudades más grandes del país: Eric Adams de Nueva York, Karen Bass de Los Ángeles, Brandon Johnson de Chicago y Sylvester Turner de Houston.

La situación en la frontera entre Estados Unidos y México ha irritado al presidente demócrata, que busca la reelección en 2024. Está cada vez más bajo el fuego de miembros de su propio partido que gestionan el creciente número de inmigrantes en sus ciudades. Los republicanos afirman que Biden es débil cuando se trata de la seguridad fronteriza y está permitiendo que demasiadas personas ingresen a Estados Unidos.

Ha respondido endureciendo las reglas en la frontera destinadas a frenar los cruces ilegales y ofreciendo autorizaciones de trabajo y otros incentivos a quienes llegan a Estados Unidos legalmente, solicitándolos con anticipación y llegando en avión.

“Estamos comprometidos a apoyar a las jurisdicciones locales que acogen a migrantes que han llegado recientemente al país. Continuaremos brindando apoyo en todas las formas que podamos", dijo Emilie Simons, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca.

Simons dijo que la administración ya está trabajando para reducir a 30 días el tiempo que lleva hacer que los inmigrantes lleguen a través del sistema.

Ana Ledo con el informe.

La Casa Blanca dijo que se ha asociado con la Ciudad de Nueva York para crear una clínica de autorización de trabajo a la que pueden acudir hasta 300 inmigrantes por día para presentar solicitudes de permiso de trabajo.

La razón del creciente número de migrantes en estas ciudades es complicada, pero las dificultades económicas y relacionadas con el clima en sus países de origen son factores clave. Cada vez son más las familias que llegan y piden asilo.

Algunos estados de tendencia conservadora han enviado inmigrantes a las llamadas ciudades santuario, como Nueva York o Chicago, donde las leyes son más favorables para los no ciudadanos. Pero eso por sí solo no explica por qué las ciudades enfrentan tales aumentos.

En años pasados, cuando llegaban los inmigrantes, eran liberados y recogidos por grupos sin fines de lucro antes de quedarse con un familiar que ya estaba en Estados Unidos. Pero las nacionalidades de las personas que llegan han cambiado y muchas ya no tienen adónde ir.

Obtener asilo es un proceso largo y difícil a través de un sistema judicial de inmigración muy congestionado. En algunos casos, los inmigrantes pueden esperar hasta una década para tener una cita en la corte. Son liberados en los EE.UU. para esperar. Algunos tienen derecho a trabajar, pero esas autorizaciones están muy retrasadas. También existe la preocupación de que permitir demasiadas autorizaciones de trabajo alentará a más personas a realizar el peligroso viaje a Estados Unidos a pie. Así que miles de personas están en el limbo, sin poder trabajar, durmiendo en refugios o instalaciones gubernamentales.

Biden ha solicitado $1.4 mil millones al Congreso para ayudar a los gobiernos estatales y locales a proporcionar refugio y servicios a los migrantes, tras peticiones anteriores de alcaldes y gobernadores demócratas.

Johnston y los demás alcaldes dicen en su carta que se necesita más y piden $5 mil millones.

"Si bien apreciamos mucho el financiamiento federal adicional propuesto, los presupuestos de nuestras ciudades y los contribuyentes locales continúan siendo los más afectados por esta crisis federal en curso", dice la carta. "Históricamente, las ciudades han absorbido e integrado a nuevos inmigrantes con éxito".

Denver está gastando $2 millones a la semana en albergar a inmigrantes. Nueva York ha superado un total de $1.7 mil millones y Chicago ha gastado $320 millones, según la carta.

"Nuestras ciudades necesitan recursos adicionales que superan con creces la cantidad propuesta para atender adecuadamente a los solicitantes de asilo que ingresan a nuestras comunidades", dice la carta de los alcaldes. "Dependerse de los presupuestos municipales no es sostenible y nos ha obligado a recortar servicios esenciales de la ciudad. "

Los alcaldes también quieren un proceso acelerado de aprobación de autorizaciones de trabajo para que los inmigrantes puedan encontrar trabajo.

“Apreciamos mucho el trabajo que ha realizado la administración Biden-Harris al ampliar la autorización de trabajo y proporcionar fondos para esta misión, pero debemos dar un paso más para asegurarnos de seguir afrontando el momento y brindando atención a los recién llegados”, dijo la oficina de Johnson en un comunicado.

Las ciudades están llenas de gente que ha presentado su solicitud, pero hay retrasos de seis meses o más. Los alcaldes también están presionando para ampliar las autorizaciones para que cualquier persona liberada en Estados Unidos sea elegible para encontrar trabajo mientras esperan que se resuelvan sus casos de inmigración.

Por último, están pidiendo a la administración que cree un coordinador regional de migración que trabajaría con el gobierno federal, organizaciones sin fines de lucro y funcionarios estatales y locales. El objetivo es coordinar mejor y ubicar a los migrantes en áreas donde haya capacidad para ellos.

No está claro si el Congreso, incluida la Cámara controlada por los republicanos, aprobará alguno de los fondos que Biden ha solicitado, y mucho menos un aumento del apoyo local.

"Creemos que aquí hay un camino de verdadero sentido común y por eso pensamos que era importante", dijo Johnston.