Abogada de Cuomo exige que se corrija las ‘inexactitudes’ en el informe de acoso sexual contra él

NUEVA YORK -- La abogada personal de Andrew Cuomo tuvo una conferencia de prensa virtual en los últimos días antes de que se lleve a cabo su renuncia como gobernador de Nueva York para renovar las acusaciones de "inexactitudes" en la investigación de acoso independiente y solicitar modificaciones al informe de 165 páginas.

Rita Glavin tuvo su tercera sesión informativa pública el viernes, la primera sin recursos estatales aparentes, para realizar ataques específicos contra varias de las víctimas descritas en el informe que han alegado varios casos de acoso sexual a manos de su cliente. Es una señal de la determinación del gobernador de continuar su lucha contra el informe mucho después de su dimisión.

El mismo día que se vio a los trabajadores de la mudanza despejando la Mansión Ejecutiva, la abogada de Cuomo dijo que está preparando una carta para la oficina de la fiscal general que detallará los "errores" y "omisiones" que espera corregir.

Glavin apuntó a cinco mujeres el viernes, comenzando con Virginia Limmiatis, quien alegó que el gobernador la tocó de manera inapropiada en un evento de conservación de 2017 en el Salman River. Las fotos obtenidas por el equipo legal de Cuomo muestran algunos de los momentos en que interactuó con Limmiatis en el evento, fotos que Glavin quiere que se incluyan en el informe.

La abogada argumentó que las fotos no muestran al gobernador tocando Limmiatis con "su mano derecha". Aunque las fotos no refutan directamente ninguna de las afirmaciones de Limmiatis, una de las fotos mostradas por Glavin parece mostrar al gobernador extendiendo la mano izquierda hacia su pecho.

Los abogados de Limmiatis emitieron un comunicado en el que calificaron las tácticas del gobernador como los esfuerzos "de un matón solo y abatido".

"Aquí vamos de nuevo. Abandonado y solo, Cuomo usa sus últimos días en el trabajo para cuidarse a sí mismo en lugar de a Nueva York, y recurre a sus viejas tácticas. Enciende el gas y ataca a las mujeres que fueron lo suficientemente valientes como para enfrentarse a él y decir la verdad ", decía la declaración, en parte.

Luego Glavin se dirigió a la "empleada número 1 de la entidad estatal" para argumentar que la evidencia de correo electrónico que respalda la cuenta de la mujer no dice que el gobernador le agarró el trasero, solo que lo tocó dos veces. También afirmó tener nueva evidencia contra una de las acusadoras más públicas del gobernador, Charlotte Bennett.

"Se nos ha dado nueva información que pertenece a la señorita Bennett, que se relaciona con su credibilidad. No entraré en la información por respeto a la señorita Bennett", dijo Glavin.

El abogado de Bennett también respondió el viernes: "Dado que el gobernador parece no entender las protecciones en el lugar de trabajo que promulgó, le recordamos que menospreciar a las mujeres que denunciaron su acoso sexual en el trabajo es una represalia, simple y llanamente, sin importar si todavía trabajan para él".

¿Qué significa la renuncia del gobernador Andrew Cuomo? Rafael Pujols nos explica

El ataque de Bennett fue seguido por objetivos familiares de Glavin: Brittany Commisso y Lindsey Boylan. Glavin quiere que se incluya información adicional relacionada con el empleo de Boylan en el informe además de la evidencia que sugiere que los miembros del equipo del gobernador tomaron represalias contra la ex empleada después de que ella se presentó.

Según Glavin, el informe carece de imparcialidad por no proporcionar pruebas favorables al gobernador. Ella dice que el informe no identifica a los testigos y miembros de su personal que hablaron favorablemente sobre el gobernador y dijeron que no vieron a Cuomo comportarse de manera inapropiada.

El último ataque del gobernador, que sigue jugando a la defensiva tras el informe explosivo y su renuncia, se produce días antes de que se disponga a dimitir formalmente como gobernador número 56 del estado. Se retirará el lunes por la noche (11:59 p.m.) dos semanas después de su anuncio y tres semanas después del informe del fiscal general.

Aunque parece haber eludido una posible acusación y juicio público, el gobernador aún enfrenta una investigación final por parte del Comité Judicial de la Asamblea y una investigación recientemente abierta por un puñado de fiscales de condados. También enfrenta investigaciones estatales y federales sobre acusaciones de encubrimiento de datos de asilos de ancianos durante la pandemia.

La vicegobernadora Kathy Hochul, quien ha pasado casi dos décadas en la política de Nueva York, será la gobernadora número 57 de Nueva York y la primera mujer al mando.