186,000 propietarios en NJ tendrán sus tuberías de agua reemplazadas debido al plomo

Lo que debes saber Pronto se notificará a miles de hogares de Nueva Jersey que sus residencias tienen líneas de servicio de plomo y serán reemplazadas durante la próxima década según una ley estatal de 2021, dijeron el jueves los reguladores ambientales.

Sin embargo, no está claro qué tan rápido tomarán los reemplazos. Y mientras tanto, la carta ofrece 11 pasos que las personas pueden tomar para reducir la exposición al plomo, comenzando con agua fría para eliminar el plomo.

Podría haber más hogares recibiendo notificaciones, así como alrededor de 500 sistemas de agua comunitarios que realizarán el inventario legalmente requerido para determinar si tienen tuberías de plomo. Alrededor de un millón de tuberías están sin determinar, según funcionarios ambientales.

NUEVA JERSEY -- Pronto se notificará a miles de hogares de Nueva Jersey que sus residencias tienen líneas de servicio de plomo y serán reemplazadas durante la próxima década según una ley estatal de 2021, dijeron el jueves los reguladores ambientales.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Las 186,000 líneas de plomo no están en un solo pueblo, ciudad o condado, sino en todo el estado, dijo el comisionado del Departamento de Protección Ambiental, Shawn LaTourette. Llevan agua a una mezcla de hogares, negocios y otras propiedades, aunque no está claro el número exacto de personas afectadas.

Sin embargo, no está claro qué tan rápido tomarán los reemplazos. Y mientras tanto, la carta ofrece 11 pasos que las personas pueden tomar para reducir la exposición al plomo, comenzando con agua fría para eliminar el plomo.

LaTourette trató de calmar la preocupación que podría acompañar a las notificaciones.

“Creo que existe la posibilidad de que la gente entre en pánico, se preocupe y parte de lo que queremos hacer… es asegurarle al público que estamos trabajando la situación”, dijo.

Podría haber más hogares recibiendo notificaciones, así como alrededor de 500 sistemas de agua comunitarios que realizarán el inventario legalmente requerido para determinar si tienen tuberías de plomo. Alrededor de un millón de tuberías están sin determinar, según funcionarios ambientales.

Es probable que el costo de reemplazo se distribuya entre los contribuyentes de servicios públicos o los propietarios de viviendas. Según la ley de 2021, las empresas de servicios públicos de agua pueden transferir los costos a los propietarios individuales o a través de la base de contribuyentes en general. Las empresas de servicios públicos de agua propiedad de inversionistas privados no pueden facturar individualmente a los propietarios de viviendas y distribuirán el costo entre la base de los contribuyentes según la ley, dijo el comisionado.

La ley de Nueva Jersey requiere que los reemplazos se completen para 2031. La ley se promulgó como una forma de controlar la cantidad de tuberías de plomo en la infraestructura del estado y eliminar la sustancia peligrosa.

LaTourette, sin embargo, destacó que las tuberías de plomo no son el único riesgo de exposición a la sustancia, que también se encuentra en pinturas antiguas y, a veces, en la tierra.

El proyecto de ley de infraestructura federal de mil millones de dólares podría sufragar parte del costo de reemplazo, y se espera que Nueva Jersey obtenga mil millones de dólares en cinco años. Eso, sin embargo, está muy por debajo de los $30 mil millones estimados que se necesitarán para reformar la infraestructura de agua del estado, dijo LaTourette.

La vicepresidenta Kamala Harris, en su segundo viaje a Nueva Jersey en cuatro meses, llegó a Newark el viernes.

LaTourette ha instado a las empresas de servicios públicos de agua a que asistan a las reuniones de partes interesadas que el departamento está organizando para solicitar fondos federales.

Las cartas se distribuirán antes del 22 de febrero, dijo el comisionado, y es probable que algunas ya estén en camino.

Los activistas comunitarios que abogan por el agua limpia dijeron que los residentes tienen derecho a preocuparse por su agua potable y los instaron a convertir cualquier preocupación en una oportunidad para asegurarse de que el estado y las empresas de servicios públicos cumplan con la promesa de reemplazar las tuberías de plomo.

“Este es un momento para que tengamos claro que nuestra agua no es negociable”, dijo el pastor Willie Francois, de la Iglesia Bautista Mount Zion en Pleasantville y presidente de la organización sin fines de lucro Black Church Center for Justice and Equality. “Considero el agua un derecho sagrado. Considero el agua un recurso sagrado. … No deberíamos tener que preocuparnos por cómo esto nos está envenenando”.

El anuncio del jueves se produce menos de una semana después de que Newark, la ciudad más grande del estado, recibió a la vicepresidenta Kamala Harris y anunció que había reemplazado más de 20,000 tuberías de agua potable de plomo en menos de tres años en lugar de los 10 esperados.