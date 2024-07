Anuncian nueva legislación federal en esfuerzo por reducir estafas dirigidas a programas de asistencia

NUEVA JERSEY -- El lunes, el congresista estadounidense Josh Gottheimer, el presidente del Senado de Nueva Jersey, Nicholas Scutari, y el alcalde de Union City y senador del estado de Nueva Jersey, Brian Stack, anunciaron una nueva legislación federal, la Ley para detener a los estafadores, el abuso de tarjetas y el fraude malicioso (Stop SCAMS Act, en inglés).

Esta legislación, inspirada en un proyecto de ley que los senadores Scutari y Stack presentaron en el Senado del estado de Nueva Jersey, requerirá que los estados informen a los beneficiarios de beneficios SNAP, WIC y TANF sobre los riesgos del robo de tarjetas y otras estafas y abordan problemas de seguridad inherentes a las tarjetas EBT, es decir, la falta de un chip integrado.

“Hoy, en asociación con algunos de nuestros increíbles líderes estatales, me enorgullece anunciar nuevas medidas federales que estamos tomando para detener las estafas y ayudar a proteger a las familias de Jersey que dependen de estos programas de asistencia vital. Esto se basa en el liderazgo legislativo innovador de los senadores Scutari y Stack”, dijo el congresista Josh Gottheimer. “Son estafadores y estafadores desalmados, que están dispuestos a hacer daño a niños y familias hambrientos, solo para ganar dinero. Es patético y descarado. Al fin y al cabo, la seguridad alimentaria no debería ser una cuestión partidista porque el hambre no discrimina. No dejaré de luchar en el Congreso hasta que acabemos con la inseguridad alimentaria aquí en el Estado Jardín. Además de la Ley Stop SCAMS, estoy trabajando en Washington para fortalecer nuestros programas de asistencia alimentaria y garantizar que todos los niños puedan recibir desayuno y almuerzo gratis en la escuela, para que estén preparados para tener éxito”.

El FBI estima que los skimmers, que se instalan de forma encubierta encima de terminales de pago y cajeros automáticos, cuestan a los consumidores e instituciones financieras estadounidenses más de mil millones de dólares al año.

Los estafadores se han dirigido a las tarjetas EBT, que ofrecen beneficios SNAP, WIC y TANF, porque carecen de un chip integrado, lo que facilita el robo de los datos de sus tarjetas. Entre octubre de 2022 y febrero de 2024, Nueva Jersey ha reembolsado más de $2.8 millones en beneficios a más de 6,200 víctimas de fraude.

La propuesta STOP Scams tiene como objetivo exigir que las agencias estatales informen a los beneficiarios de SNAP, WIC y TANF sobre el riesgo de robo de tarjetas y sus oportunidades de recurso si sus beneficios son robados. La nueva legislación también requerirá que el Secretario de Agricultura emita regulaciones digitales y de ciberseguridad a los estados para ayudar a resolver las vulnerabilidades tecnológicas de EBT.

“Solo en el condado de Union, hubo más de 2,600 incidentes de fraude en todo el condado y les costó a sus destinatarios más de $1.1 millones. El condado de Union no está solo en esto. Es por eso que quiero agradecer al senador Brian Stack del condado de Hudson, con quien co-preparé la legislación para abordar este problema de frente. También me siento honrado de estar aquí con nuestras víctimas y, más particularmente, con el congresista Josh Gottheimer, quien está ayudando a encabezar y trabajar en este problema continuo a nivel federal”, dijo el presidente del Senado estatal de Nueva Jersey, Nick Scutari. “Lo que vemos aquí es una práctica fraudulenta continua que está ocurriendo ahora a nivel de beneficios federales. La gente ha visto esto con las tarjetas de crédito, cualquier cosa digital es apta para robar. Por eso debemos estar seguros de que estamos más atentos a nivel gubernamental”.

La legislación exige que todos los estados, incluido Nueva Jersey, realicen la transición a tarjetas con chip más seguras en un plazo de cinco años.