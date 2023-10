Hochul: Nueva York tiene 32,000 puestos de trabajo disponibles para inmigrantes

NUEVA YORK -- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, elevó este martes a 32,000 los empleos disponibles para inmigrantes que hayan obtenido permiso de trabajo en Estados Unidos, casi el doble respecto a los anunciados a principios de mes tras una iniciativa estatal para identificar empleadores.

"Hemos identificado ahora, esto es una nueva información, 32,000 trabajos esperando a los venezolanos que hasta ahora no han podido trabajar", dijo Hochul el martes en un evento en Manhattan, según recoge el diario local The New York Post.

La cifra no ha sido anunciada oficialmente y la oficina de la gobernadora no respondió a preguntas de EFE.

En todo caso, el dato es muy superior a los 18,000 empleos que Hochul dijo haber identificado con 400 empleadores el 2 de octubre, tras ordenar al Departamento del Trabajo estudiar qué puestos vacantes podrían ocupar los trabajadores inmigrantes para ayudarles a salir del sistema de albergues.

La gobernadora dijo el martes que la llegada masiva de inmigrantes a Nueva York en el último año y medio es "la mayor migración de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial" y reconoció la "frustración" de la población, ante lo que dijo esperar que se perciban las "soluciones" que están buscando las autoridades.

"Vamos a tener oportunidades para que la gente encuentre trabajos bien pagados aquí en el estado de Nueva York, que es a lo que vinieron", agregó, citada por el Post.

El pasado 20 de septiembre, la Administración del presidente Joe Biden anunció la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) por 18 meses para los venezolanos -el mayor grupo de los que han emigrado a Nueva York- lo que les permite vivir y trabajar en este país sin temor a la deportación.

Desde la primavera de 2022, cuando empezó la crisis de inmigración, más de 130,600 inmigrantes han llegado a la ciudad, la mayoría latinoamericanos, y de ellos más de 64,000 están bajo cuidado de la ciudad, lo que incluye alojamiento, comidas diarias, servicios médicos y escolarización para más de 20,000 niños.

La Ciudad de Nueva York estima que esta extensión del TPS podría beneficiar a más de 15,000 venezolanos, que podrían encontrar trabajos en el plazo de un mes.

Pero según trascendió en audiencias públicas de la legislatura municipal la semana pasada, solo unos 2,100 inmigrantes en acogida en la ciudad han solicitado permisos de trabajo, de ellos unos 300 venezolanos.