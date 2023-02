Fuentes: Controversia por supuesto envío de migrantes en NYC a Canadá, el alcalde niega la medida

NUEVA YORK -- La Ciudad de Nueva York está en medio de una crisis migratoria que empezó principalmente cuando en el verano de 2022 comenzaron a enviar miles de migrantes en autobuses desde los estados fronterizos, como Texas.

Luego de varias controversias, entre esas la de los migrantes que pasaron noches fuera de un hotel porque rechazaron ser trasladados a un nuevo refugio en Brooklyn, surgió una nueva polémica. Esto luego de que el NY Post señaló que supuestamente los migrantes estaban viajando al norte del estado de Nueva York, antes de cruzar a Canadá, en autobuses pagados por contribuyentes del estado.

La publicación del NY Post también aseguró que supuestamente los soldados de la Guardia Nacional estaban ayudando a distribuir boletos gratuitos en la terminal de autobuses de la ciudad para aquellos que quisieran irse de la Gran Manzana para buscar una vida en Canadá.

Sin embargo, el alcalde Eric Adams, negó el martes, durante una conferencia de prensa no relacionada, que la Ciudad de Nueva York estuviera brindando viajes gratuitos para que los migrantes llegaran hasta la frontera con Canadá.

"Bien, debemos ser claros porque no quiero que esté mal impreso. No estamos coordinando con nadie para ir a Canadá. No estamos haciendo eso. La ciudad no está jugando ningún papel para decirles a los inmigrantes que vayan a Canadá. Parte de nuestro proceso de admisión es hablar con la gente, conocer sus necesidades, averiguar… Hacer una evaluación", dijo el alcalde al responder las preguntas de los periodistas.

"Entonces, no hay un esfuerzo coordinado. No tenemos un sitio web, no tenemos una campaña de reclutamiento. No le estamos diciendo a la gente que se vaya a otro país. Lo que haremos, vamos a tener una desestabilización, o lo que debería decir, es una estrategia de descompresión. Este es un problema de todo el estado y le hemos llamado a la gobernadora y a otros como lo hicimos con el país. Este es un problema nacional y debería haber una estrategia de descompresión en la frontera y vamos a encontrar una estrategia de descompresión para nuestra ciudad", agregó.

El alcalde aclaró que lo que la ciudad hace es encontrar respuestas de lo qué necesitan los migrantes que llegan.

"Esos críticos que dicen que estamos ayudando e instigando, no sé de dónde sacan eso. No le estamos diciendo a nadie que vaya a ningún país o estado. Las personas que llegaron aquí y ya tenían otros destinos en mente básicamente se vieron obligadas a venir a Nueva York y cuando son parte de nuestro proceso de admisión y hablamos con las personas y dicen que su deseo es ir a otro lugar. Hay una gran cantidad de asociaciones de Caridades Católicas con otras que se han estado coordinando con las personas para llegar a su destino final", agregó.

Más de 42,000 solicitantes de ascilo han llegado a la Ciudad de Nueva York desde la primavera de 2022

Según el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar de la ciudad, hasta hace dos semanas, casi 70,000 personas se encontraban en refugios respaldados por la ciudad, incluidos más de 16,000 hombres adultos solteros.

(El número incluye tanto a los inmigrantes como a la población local sin hogar).