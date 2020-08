Indocumentados enfrentarían requisitos “irracionales y arbitrarios” para obtener licencia de conducir

La Legislatura de Nueva Jersey hizo historia al otorgar la licencia de conducir a indocumentados, una ley que se implementará en enero de 2021, por ende, la Comisión de Vehículos Motorizados ha publicado los reglamentos y procedimientos propuestos para obtener el carné.

Sin embargo, los grupos defensores que presionaron a favor de la ley durante los últimos años expresaron su preocupación por las regulaciones propuestas, que crean "barreras innecesarias" que podrían disuadir a la mitad de los más de 400.000 inmigrantes que podrían beneficiarse de la legislación. Además, la directriz también otorga la licencia a desamparados y sobrevivientes de violencia doméstica.

Los activistas instan a que la Comisión de Vehículos Motorizados elimine lo que denominan como "requisitos onerosos de procedimiento" y urgen que la agencia amplíe la lista de documentos aceptables para mostrar prueba de identidad y residencia en Nueva Jersey, además de fortalecer las protecciones de privacidad.

La Unión de Libertades Civiles, uno de los grupos defensores, estima que los requisitos de la Comisión son irracionales y arbitrarios que solo disuaden a los beneficiarios de solicitar un documento que se les negó por décadas.

La Junta de la Comisión de Vehículos Motorizados publicó el pasado 20 de julio las regulaciones, las cuales están sujetas a un período de comentarios públicos de 60 días, que finaliza el 18 de septiembre.

PULSA AQUÍ PARA EMITIR TUS COMENTARIOS SOBRE LAS REGULACIONES DEL MVC.

La ley, que fue firmada por el gobernador Phil Murphy a fines del año pasado, provee dos tipos de licencias: una que cumple con la Ley Federal de Identificación Real que permite a los usuarios abordar vuelos nacionales y otra estrictamente para conducir dentro del estado que se conocerá como “licencia de conducir estándar". Esa licencia se emitirá a inmigrantes indocumentados, ciertos ciudadanos de la tercera edad y otros que pueden carecer de documentación para cumplir con los requisitos generales.

La comisión anticipa que la ley extenderá los privilegios de conducir a aproximadamente 450,000 de los aproximadamente 500,000 inmigrantes indocumentados que residen en Nueva Jersey.

¿QUÉ PROPONE LA REGULACIÓN DE LA MVC?

Además de aprobar un examen de conducir, los solicitantes deben mostrar prueba de que viven en Nueva Jersey y de su número de seguro social. Si los solicitantes no tienen un número de Seguro Social, las regulaciones propuestas exigen que proporcionen prueba de un Número de Identificación de Contribuyente Individual, conocido como ITIN.

Sin embargo, las reglas propuestas también requieren que aquellos que no pueden obtener un número de Seguro Social o que no tienen un ITIN presenten una carta de la Administración del Seguro Social, una agencia federal, que indique por qué no cumplen los requisitos para obtener un número de Seguro Social.

Los números de Seguro Social se emiten a ciudadanos, residentes legales permanentes e inmigrantes no ciudadanos que han sido autorizados para trabajar en los Estados Unidos. Los inmigrantes no autorizados no pueden recibir un número de Seguro Social debido a su estatus migratorio ilegal.

La Alianza de Nueva Jersey para la Justicia de Inmigrantes, otro grupo defensor, estima que la regulación intimidará a los inmigrantes sin estatus y a sus familias, pues deberán compartir información sensible a una agencia federal.

Los activistas creen que el estado podría simplificar el proceso al permitir que sea los solicitantes lo que indiquen que no cumplen con los requisitos para obtener un número de Seguro Social cuando soliciten su licencia.

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

Los defensores también claman que la MVC expanda la lista de documentos que los solicitantes pueden presentar al solicitar una licencia, como cartas de proveedores de servicios que ayudan a las víctimas de violencia doméstica.

Las regulaciones propuestas establecen que la MVC también aceptará documentos emitidos por un país extranjero. Requiere que cualquier documento utilizado para obtener una licencia de conducir estatal sea verificado por el consulado correspondiente del país, sea válido y esté vigente, o bien, que no esté vencido por más de tres años. Cualquier documento que no esté en inglés debe ir acompañado de una traducción certificada.

Nueva Jersey se convirtió en el decimoquinto estado junto con Washington, D.C., en ofrecer las licencias de conducir a indocumentados. Otros estados son California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maryland, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Utah, Vermont y Washington.