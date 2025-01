Hombre empujado a las vías dice que volverá a viajar en el metro de NYC

NUEVA YORK -- Un hombre que sobrevivió a un empujón sobre las vías del metro delante de un tren que se aproximaba dijo que, a pesar del trauma físico y psicológico, finalmente planea regresar al tren.

“Esta ciudad es mi hogar”, dijo Joseph Lynskey al New York Times en una entrevista publicada el viernes, “y no me dejaré intimidar”.

Lynskey, de 45 años, estaba de pie en el andén de la estación West 18th Street en Manhattan después del almuerzo en la víspera de Año Nuevo cuando un fuerte empujón desde atrás lo hizo volar mientras se acercaba un tren 1.

“Mi vida no pasó ante mis ojos”, dijo. “Mi pensamiento fue ‘Me han empujado y el tren me va a atropellar’”.

Lynskey aterrizó sobre su lado izquierdo entre las vías. Tenía cuatro costillas rotas, una fractura de cráneo, un bazo perforado y una conmoción cerebral. Pero eso no fue todo.

“Miré hacia arriba y estaba debajo del tren 1”, dijo durante la entrevista en el apartamento de Brooklyn que comparte con su perro salchicha Leo, de 16 años.

La policía calificó el ataque, que fue capturado en un video de vigilancia, como aleatorio. El hombre de 23 años, Kamel Hawkins, fue arrestado más tarde ese día. Se declaró inocente de los cargos de intento de asesinato y agresión.

La posibilidad de ser empujado hacia las vías es una pesadilla de larga data para muchos neoyorquinos. Si bien ocurre raramente en comparación con los millones de viajes diarios, un empujón en marzo pasado mató a una persona en East Harlem.

La terrible experiencia de Lynskey lo ha convencido de que los funcionarios de la ciudad y el estado deben hacer más para abordar la violencia en un sistema que es vital para Nueva York.

"El metro es el sustento de esta ciudad", dijo. "No creo que ningún neoyorquino deba tener que apoyarse contra una pared o agarrarse a una columna para sentirse seguro cuando se acerca el tren".

"Es inaceptable", agregó. "Hagan algo mejor. Protejan a sus ciudadanos".

En medio del empujón y otros ataques de alto perfil, la gobernadora Kathy Hochul ha pedido un aumento de la presencia policial en los subterráneos por la noche y una expansión de las leyes de internamiento involuntario del estado para permitir que los hospitales obliguen a más personas con enfermedades mentales a recibir tratamiento.

Lynskey ha vivido en Nueva York durante 25 años y es el jefe de contenido y programación musical en Gray V, una empresa que crea música de fondo y listas de reproducción para empresas. Actúa como DJ bajo el nombre artístico de DJ Joe Usher, según el periódico.

Se había reunido con amigos para almorzar la tarde del 31 de diciembre y había planeado tomar un tren expreso de regreso a Brooklyn para prepararse para una fiesta de Nochevieja más tarde ese día. Sus planes cambiaron en la entrada de la estación de la calle 18, cuando decidió salir del frío y tomar el tren local 1 que se acercaba para una parada y luego hacer transbordo.

Dijo que estuvo en la plataforma menos de un minuto y había echado un vistazo rápido a Spotify en su teléfono cuando "sentí el empujón más fuerte".

Debajo del tren, sabía que el tercer riel a unos centímetros de distancia podría electrocutarlo, así que se mantuvo lo más quieto posible mientras gritaba pidiendo ayuda: "¡Me han empujado! ¡Alguien, por favor, por favor ayúdenme!".

El "caos absoluto" se desató en el andén cuando llegaron los trabajadores de emergencia al lugar, recordó. Dos bomberos se agacharon debajo del tren y le dijeron a Lynskey que permaneciera completamente quieto para que ni él ni ellos se electrocutaran.

"Tenemos que sacarte de aquí", recuerda Lynskey que le dijeron antes de que lo sacaran a rastras de los brazos.

Lynskey pasó una semana en el hospital. Desde entonces, ha estado trabajando con fisioterapeutas y recibiendo visitas mientras se recupera. Tiene dificultades para dormir debido a su dolor y, aunque ha tratado de evitar volver a ver el video de vigilancia, Lynskey dijo que fue el primer video que le mostró el algoritmo de TikTok dos días después del ataque.

Ahora, semanas después, dijo que se está centrando en lo positivo, incluso encontrando momentos de humor.

"Cuando estaba debajo del tren, pensé mucho en “Mi familia y mi vida”, dijo. “También pensé: ‘Supongo que no iré a la fiesta de Nochevieja de Armando’”.

Cree que le perdonaron la vida por una razón. “Ser útil es algo en lo que realmente planeo concentrarme durante la próxima parte de mi vida”, dijo.