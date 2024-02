Hombre acusado de acechar afuera del hogar de Taylor Swift en NYC recibirá tratamiento psiquiátrico

Lo que debes saber David Crowe, de 33 años, fue arrestado tres veces a finales del mes pasado frente a la casa de la estrella del pop en el exclusivo barrio de Tribeca de Manhattan. El residente de Seattle enfrentó cargos de acecho, acoso y desacato.

Los fiscales han dicho que Crowe violó una orden de protección emitida el 24 de enero que le ordenaba mantenerse alejado de Swift y su casa el mismo día en que se emitió.

Crowe había sido visto cerca de la casa del cantante unas 30 veces desde el 25 de noviembre, según documentos judiciales.

NUEVA YORK -- Un hombre acusado de acosar a Taylor Swift después de haber sido visto varias veces afuera de la casa de la cantante en Manhattan fue declarado no apto para ser juzgado y será puesto bajo custodia estatal para recibir tratamiento psiquiátrico, dijeron los abogados el viernes.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

David Crowe, de 33 años, fue arrestado tres veces a finales del mes pasado frente a la casa de la estrella del pop en el exclusivo barrio de Tribeca de Manhattan. El residente de Seattle enfrentó cargos de acecho, acoso y desacato.

Los fiscales han dicho que Crowe violó una orden de protección emitida el 24 de enero que le ordenaba mantenerse alejado de Swift y su casa el mismo día en que se emitió.

Crowe fue declarado no apto para ser juzgado después de un examen psiquiátrico y el caso fue desestimado. Estará bajo la custodia de la Oficina de Salud Mental para recibir tratamiento, según la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

"Nos complace que todas las partes estén ahora de acuerdo con la verdad obvia de que el señor Crowe está demasiado enfermo para continuar y que requiere tratamiento, no cárcel", dijo en una declaración preparada Katherine LeGeros Bajuk, de los Servicios de Defensores del Condado de Nueva York. "Esperamos garantizar que el Sr. Crowe reciba el tratamiento psiquiátrico y los servicios sociales de apoyo que necesita para lograr un reingreso exitoso y estable a la sociedad".

Crowe había sido visto cerca de la casa del cantante unas 30 veces desde el 25 de noviembre, según documentos judiciales.

La casa de Swift en Manhattan ha sido escenario de varios robos cuando Swift no estaba allí, incluso por parte de algunos que fueron identificados como acosadores.

Un representante del cantante no respondió un correo electrónico de The Associated Press en busca de comentarios.