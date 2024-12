Hochul otorga $51 millones para apoyar la adquisición de vivienda a más de 1,000 hogares en NY

NUEVA YORK -- El viernes, la gobernadora Kathy Hochul anunció que 1,060 hogares se beneficiarán de $51 millones en subvenciones para apoyar la propiedad de vivienda asequible.

Las subvenciones ayudarán a las familias de ingresos bajos y moderados a realizar reparaciones, modificaciones de accesibilidad o mejoras de seguridad en sus hogares, reemplazar casas prefabricadas y brindar asistencia para el pago inicial a quienes compran por primera vez.

El anuncio complementa el Plan de Vivienda integral de $25 mil millones de la gobernadora Hochul, que está en camino de crear y preservar 100,000 viviendas asequibles en todo el estado.

“Esta inversión hará que el sueño de ser propietario de una vivienda sea alcanzable y manejable para más de 1,000 hogares, lo que permitirá que familias e individuos en todo Nueva York vivan de manera segura y asequible en sus propios hogares”, dijo la gobernadora Hochul. “Mi administración está comprometida a aumentar la asequibilidad para las familias y a poner todas las herramientas a nuestra disposición para trabajar en la solución de nuestra crisis de vivienda”.

Las subvenciones, administradas por la Oficina de Renovación Comunitaria de Viviendas y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York, se otorgaron a organizaciones sin fines de lucro y localidades para ayudar a preservar viviendas asequibles, apoyar a los veteranos y a los neoyorquinos mayores, aumentar el acceso a la propiedad de la vivienda y fortalecer las economías locales.

Vea aquí un resumen de las subvenciones por región:

Región Monto Otorgado Unidades de Vivienda Asistidas Región de la Capital $9,205,500 217 Central NY $6,145,000 104 Finger Lakes $2,338,444 64 Long Island $2,300,000 64 Mid-Hudson $5,267,000 127 Mohawk Valley $6,703,777 70 Ciudad de Nueva York $600,000 44 North Country $6,343,600 86 Southern Tier $7,597,480 144 Western NY $4,560,000 140 Total $51,060,801 1060

Las subvenciones se otorgan a través de programas financiados por el estado y el gobierno federal, incluidos NYS HOME, NYS Community Development Block Grant, Access to Home, Access to Home for Heroes, Access to Home for Medicaid, Mobile and Manufactured Home Replacement y RESTORE.

Cada programa acepta solicitudes en una ronda de financiación competitiva anual.

Los fondos del Programa NYS HOME se pueden utilizar para adquirir y/o rehabilitar viviendas unifamiliares, brindar asistencia para el pago inicial, reemplazar casas móviles y prefabricadas deterioradas, así como brindar asistencia para el alquiler a hogares con ingresos iguales o inferiores al 80 por ciento del ingreso medio del área.

se pueden utilizar para adquirir y/o rehabilitar viviendas unifamiliares, brindar asistencia para el pago inicial, reemplazar casas móviles y prefabricadas deterioradas, así como brindar asistencia para el alquiler a hogares con ingresos iguales o inferiores al 80 por ciento del ingreso medio del área. El Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario de NYS proporciona fondos federales para ayudar a las localidades con proyectos que mejoran las comunidades y benefician a sus residentes. Las subvenciones para vivienda se pueden utilizar para rehabilitar viviendas ocupadas por propietarios o inquilinos, asistencia para el pago inicial para compradores de vivienda por primera vez de ingresos bajos y moderados y asistencia para sistemas privados de agua y aguas residuales para propietarios de viviendas de ingresos bajos y moderados.

proporciona fondos federales para ayudar a las localidades con proyectos que mejoran las comunidades y benefician a sus residentes. Las subvenciones para vivienda se pueden utilizar para rehabilitar viviendas ocupadas por propietarios o inquilinos, asistencia para el pago inicial para compradores de vivienda por primera vez de ingresos bajos y moderados y asistencia para sistemas privados de agua y aguas residuales para propietarios de viviendas de ingresos bajos y moderados. El programa Access to Home brinda asistencia financiera para que las viviendas sean accesibles para personas con discapacidades de ingresos bajos y moderados, de modo que puedan seguir viviendo de manera segura y cómoda en sus residencias o regresar a vivir en sus residencias en lugar de en un entorno institucional.

brinda asistencia financiera para que las viviendas sean accesibles para personas con discapacidades de ingresos bajos y moderados, de modo que puedan seguir viviendo de manera segura y cómoda en sus residencias o regresar a vivir en sus residencias en lugar de en un entorno institucional. Access to Home for Heroes brinda asistencia financiera para que las viviendas sean accesibles para veteranos con discapacidades de ingresos bajos y moderados.

brinda asistencia financiera para que las viviendas sean accesibles para veteranos con discapacidades de ingresos bajos y moderados. Access to Home for Medicaid brinda asistencia financiera para que las unidades residenciales sean accesibles para personas con discapacidades que reúnen los requisitos para Medicaid.

brinda asistencia financiera para que las unidades residenciales sean accesibles para personas con discapacidades que reúnen los requisitos para Medicaid. El programa de reemplazo de casas móviles y prefabricadas ayuda a los propietarios de viviendas de ingresos bajos y moderados a reemplazar casas móviles o prefabricadas en mal estado que se encuentran en terrenos de su propiedad por una nueva casa prefabricada, modular o construida en el lugar. RESTORE ofrece recursos financieros para ayudar a las personas mayores con el costo de hacer reparaciones de emergencia y abordar violaciones del código que representan una amenaza para su salud y seguridad o afectan la habitabilidad de la vivienda. La asistencia para el costo de estas reparaciones críticas permite a las personas mayores seguir viviendo de forma independiente en sus hogares.

“Aumentar el acceso a la vivienda y hacer que la propiedad de la vivienda sea una realidad asequible es fundamental para todos los neoyorquinos”, dijo RuthAnne Visnauskas, Comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del Estado de Nueva York. “Los $51 millones que anunciamos hoy a través de una variedad de programas proporcionarán los recursos que las personas necesitan para hacer las reparaciones necesarias en el hogar y las modificaciones de accesibilidad, brindar ayuda con los pagos iniciales, reemplazar casas prefabricadas y permitir que más de 1,000 hogares viven de manera segura en sus comunidades. Gracias a nuestros socios en el terreno que están poniendo esta inversión a trabajar en nombre de los neoyorquinos”.