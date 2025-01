La última granja de patos de Long Island está considerando cerrar tras brote de gripe aviar

NUEVA YORK -- Long Island, en Nueva York, fue sinónimo de “pato” en el mundo culinario. Ahora podría perder su última granja comercial.

El brote de gripe aviar que ha provocado la matanza de millones de aves en granjas avícolas de Estados Unidos y ha hecho subir el precio de los huevos, afectó a Crescent Duck Farm esta semana, lo que llevó a los funcionarios federales a ordenar la destrucción de toda la bandada de la operación.

Doug Corwin, cuya familia ha sido propietaria de la granja de aproximadamente 140 acres desde la década de 1640, dijo el viernes que se ha completado un sacrificio de varios días de aproximadamente 100,000 aves en los establos, ahora en cuarentena en Aquebogue.

Su personal restante desinfectará a fondo las instalaciones, un proceso que podría llevar meses.

“Estamos simplemente aturdidos en este momento”, dijo Corwin, de 66 años, el viernes por teléfono. “Es un momento muy, muy triste. Estamos haciendo todo lo posible para superar esto, un paso a la vez”.

Dijo que la familia tendrá que lidiar con el futuro de la empresa de cuarta generación, que se estableció en 1908 y está escondida entre los viñedos y tierras agrícolas de North Fork en Long Island, a unas 80 millas (129 kilómetros) al este de Manhattan.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Corwin dijo que se vio obligado a despedir a 47 de los 75 empleados de la granja, incluidos muchos que habían trabajado allí durante décadas a medida que los ingresos de la granja se desplomaban.

“Si la cría de patos no es una opción, no estoy seguro de qué haríamos”, dijo. “Realmente no estamos preparados para nada más”.

Long Island fue alguna vez un centro de producción de patos en los EEUU, gracias a su abundancia de arroyos de agua dulce, clima agradable y proximidad a las principales ciudades de la Costa Este.

Durante su apogeo a principios de la década de 1960, la región contaba con más de 100 granjas, que producían hasta 7.5 millones de aves al año, o aproximadamente dos tercios de la producción de patos del país.

Crescent Duck Farm ha sido la única operación restante de la isla durante la mayor parte de una década, ya que los costos operativos más altos, las regulaciones más estrictas y la creciente expansión suburbana pasaron factura.

Hoy, la granja suministra casi el 4% de todos los patos vendidos en el país, y abastece a restaurantes en todo el noreste y más allá, incluidos varios establecimientos de alta gama en la ciudad de Nueva York, dijo Corwin.

La clave de su longevidad ha sido la calidad de sus patos, que según él tienen una pechuga gruesa y carnosa y la grasa de la piel suficiente para mantenerlos tiernos y húmedos durante la cocción.

“La única forma en que hemos sobrevivido en Long Island es haciendo un pato que es diferente de nuestra competencia”, dijo Corwin.

Después del brote, se permitió a la granja conservar varios miles de huevos de pato, lo que espera que ayude a reconstruir su bandada y preservar la genética distintiva perfeccionada a lo largo de generaciones.

Los huevos en cuarentena primero serán desinfectados y eclosionados fuera del sitio, con pruebas regulares para detectar cualquier signo del virus.

Pero Corwin dijo que es reacio a reiniciar sin la aprobación federal para vacunar a las aves de corral, algo a lo que las granjas industriales más grandes se oponen debido a su impacto en las ventas internacionales.

Sin la vacunación, dijo, las operaciones más pequeñas seguirán corriendo el riesgo de la ruina total.

Incluso ahora, Corwin dijo que no está seguro de cómo entró el virus en la instalación estrictamente controlada después de notar señales de que algunas de las aves no estaban bien la semana pasada.

La granja, dijo, impuso protocolos estrictos para prevenir la infección, ya que la gripe aviar ha devastado las operaciones avícolas en todo el mundo.

Los casos de esta cepa de gripe aviar que se transmiten a los humanos son raros. Ha habido 67 casos humanos confirmados y una muerte reportada en los Estados Unidos hasta ahora, según los funcionarios federales de salud. Se han reportado brotes en el ganado en varios estados. Sin embargo, las infecciones en las aves comerciales se han vuelto más comunes. Al menos 13 millones de aves han sido infectadas solo en los últimos 30 días, según el USDA, y un puñado de granjas se ven afectadas cada día.

"Habíamos identificado debilidades y habíamos ajustado todo", lamentó Corwin. "No fue suficiente, supongo".