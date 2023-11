Fuente AP: Mets y el lanzador Luis Severino se acercan a un acuerdo de contrato por un año y $13 millones

NUEVA YORK -- El lanzador agente libre Luis Severino y los Mets de Nueva York están ultimando un contrato de un año y 13 millones de dólares, según una persona familiarizada con el acuerdo.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el miércoles por la noche porque el equipo no había anunciado el acuerdo.

Severino se mudará al otro lado de la ciudad luego de una temporada horrenda con los Yankees de Nueva York que se vio abreviada por una lesión. Dos veces All-Star, el derecho de 29 años tuvo marca de 4-8 con efectividad de 6.65 en 18 aperturas y una aparición como relevista.

Pero los Mets tienen varios huecos que llenar en su rotación bajo el nuevo presidente de operaciones de béisbol David Stearns, y esperan que Severino pueda recuperar la forma que alguna vez lo convirtió en uno de los mejores abridores de la Liga Americana.

Es la segunda vez en esta temporada baja que los Mets se quedan en la Ciudad de Nueva York y traen una nueva incorporación de los Yankees, rivales de la ciudad. A principios de este mes, contrataron al exentrenador de banca de los Yankees, Carlos Mendoza, como su manager.

Mendoza pasó las últimas cuatro temporadas trabajando bajo el mando del manager Aaron Boone con los Yankees.

Severino ha pasado toda su carrera de ocho años vistiendo el uniforme a rayas, con marca de 54-37 y efectividad de 3.79 en 141 juegos, incluidas 125 aperturas.